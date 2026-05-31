Hidroelectrica accelerează modernizarea sectorului energetic prin investiții de 1,5 miliarde de lei

Hidroelectrica își consolidează poziția în sectorul energetic printr-un program amplu de investiții, orientat atât către modernizarea infrastructurii existente, cât și către dezvoltarea unor noi capacități de stocare și producție regenerabilă. Strategia companiei vizează nu doar obiectivele imediate ale pieței, ci și transformarea modului în care energia va fi produsă și gestionată în România în următorii 20-30 de ani.

În cadrul unei dezbateri dedicate liderilor din domeniul energetic, Radu Constantin, Chief Administrative Officer al Hidroelectrica, a evidențiat necesitatea unei colaborări mai strânse între autorități și actorii din piață pentru a susține procesul de tranziție energetică și pentru a consolida securitatea energetică a României.

Potrivit acestuia, orice decizie strategică din sectorul energetic trebuie să aibă în centrul atenției consumatorul final. Obiectivul este asigurarea unui acces constant la energie sigură, din surse tot mai sustenabile, în condițiile unei predictibilități sporite a costurilor și a funcționării pieței.

Anul 2026 marchează un moment important pentru companie, care a alocat aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru investiții – cel mai mare buget anual din istoria sa. Programul vine după o perioadă în care au fost semnate contracte de peste 3 miliarde de lei pentru lucrări de retehnologizare și modernizare a unor obiective energetice majore.

Aceste investiții au rolul de a prelungi durata de funcționare a centralelor hidroelectrice administrate de companie și de a crește eficiența operațională a acestora pentru încă două sau trei decenii. În contextul creșterii cererii de energie și al nevoii de flexibilitate a sistemului energetic, modernizarea infrastructurii existente reprezintă una dintre principalele direcții de dezvoltare.

Conducerea companiei consideră că, în pofida dificultăților administrative, juridice sau financiare care pot apărea în implementarea proiectelor de anvergură, investițiile reprezintă factorul decisiv pentru evoluția industriei energetice.

Gestionarea eficientă a riscurilor și adoptarea unor mecanisme clare de evaluare sunt elemente esențiale pentru derularea proiectelor strategice, într-un sector aflat într-un proces accelerat de transformare tehnologică și de adaptare la noile cerințe europene privind decarbonizarea.

Unul dintre subiectele abordate de Radu Constantin a fost ritmul lent de implementare al unor investiții considerate esențiale pentru securitatea energetică a României. Acesta a atras atenția asupra întârzierilor generate de diferite proceduri administrative și litigii care afectează proiecte de interes național.

În opinia sa, în contextul în care anumite investiții strategice sunt analizate inclusiv la nivelul instituțiilor responsabile de securitatea națională, este necesară identificarea unor soluții care să permită avansarea proiectelor fără blocaje prelungite.

Pe termen lung, Hidroelectrica își extinde strategia dincolo de producția hidroenergetică tradițională și își îndreaptă atenția către integrarea tehnologiilor de stocare și a proiectelor hibride care combină mai multe surse regenerabile.

Compania dezvoltă deja două proiecte importante de stocare a energiei, bazate pe sisteme de baterii. Unul dintre acestea este asociat parcului eolian Parcul Eolian Crucea, iar celălalt este planificat în cadrul complexului hidroenergetic Porțile de Fier II.

Strategia urmărește extinderea soluțiilor de stocare și către alte hidrocentrale din portofoliu, acolo unde combinarea producției hidro cu sisteme de baterii poate contribui la stabilizarea rețelei și la utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile.

Prin programul actual de investiții și prin orientarea către tehnologii de stocare și proiecte hibride, Hidroelectrica își propune să joace un rol central în transformarea sistemului energetic românesc. Planurile companiei depășesc orizontul imediat și urmăresc construirea unui model de dezvoltare capabil să răspundă provocărilor următoarelor decenii, într-o perioadă în care securitatea energetică, flexibilitatea rețelelor și integrarea surselor regenerabile devin priorități esențiale pentru întreaga industrie.