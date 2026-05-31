Tot mai mulți români intră în „modul de supraviețuire financiară”. Ce arată un nou sondaj

Creșterea costului vieții, riscul unei crize economice și apariția unor cheltuieli neprevăzute reprezintă principalele preocupări ale românilor pentru următoarele 12 luni, potrivit unui sondaj realizat de tbi bank pe un eșantion de 1.006 angajați din România. Rezultatele arată că tot mai mulți oameni își reduc cheltuielile, evită riscurile financiare și încearcă să își protejeze bugetul într-un climat economic marcat de incertitudine.

Potrivit cercetării realizate de tbi bank, 68% dintre respondenți consideră că majorarea costului vieții reprezintă principala amenințare pentru situația lor financiară în următorul an. Această preocupare este urmată de teama unei crize economice generale, menționată de aproape 42% dintre participanți, și de riscul apariției unor cheltuieli neprevăzute, precum probleme medicale sau reparații urgente, indicat de 40% dintre respondenți.

Datele sugerează că presiunea financiară și nevoia de siguranță influențează din ce în ce mai mult deciziile de consum și modul în care românii își gestionează banii.

Reprezentanții băncii susțin că preferințele consumatorilor s-au schimbat semnificativ în ultimii ani, iar stabilitatea financiară a devenit mai importantă decât planurile ambițioase de dezvoltare personală sau investiții.

„Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea oamenilor. Astfel, criterii precum stabilitatea, utilitatea și capacitatea de a face față unor situații neprevăzute cântăresc mai mult decât în trecut. Într-un climat economic marcat de volatilitate, oamenii caută soluții care le oferă mai multă claritate, adaptabilitate și echilibru în administrarea finanțelor. În acest context, este de așteptat ca interesul pentru instrumente care susțin planificarea financiară și reduc vulnerabilitatea în fața riscurilor să crească accelerat în perioada următoare”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

Sondajul arată că perspectivele economice sunt privite cu multă rezervă de populație. Aproape 53% dintre respondenți se declară pesimiști în legătură cu evoluția economiei în următoarele 12 luni, iar aproape o treime afirmă că privesc situația cu resemnare.

În plus, aproape jumătate dintre participanții la studiu cred că România riscă să intre într-o criză economică severă, cu efecte importante asupra populației, iar aproximativ 22% consideră că o astfel de situație este deja inevitabilă.

Aceste percepții indică o lipsă accentuată de încredere în evoluția economiei și o preocupare tot mai mare pentru protejarea veniturilor și a economiilor personale.

Rezultatele cercetării evidențiază și o schimbare importantă în comportamentul financiar al populației. Peste jumătate dintre respondenți consideră că situația profesională le va rămâne neschimbată în următorul an, însă 20% se așteaptă la deteriorarea condițiilor de muncă sau a veniturilor, iar aproape 14% intenționează să își caute un loc de muncă mai bine plătit.

În ceea ce privește veniturile, aproape 38% estimează că acestea vor rămâne la nivelul actual, în timp ce o parte dintre respondenți se tem de reduceri salariale. Peste 8% anticipează scăderi de până la 10%, iar 7,5% cred că veniturile lor s-ar putea diminua cu peste 20%.

Ca urmare a acestor temeri, aproape 37% dintre români spun că vor reduce consumul, iar 31% se așteaptă ca dificultățile financiare să afecteze inclusiv cheltuielile esențiale ale gospodăriei. Doar 3% dintre participanți cred că situația lor financiară se va îmbunătăți semnificativ în perioada următoare.

Pentru a face față incertitudinilor economice, peste jumătate dintre respondenți afirmă că intenționează să reducă cheltuielile și să își achite datoriile existente. De asemenea, 30,6% vor să economisească mai mult și să limiteze expunerea la riscuri financiare.

Sondajul relevă și faptul că aproape 28% dintre români recunosc că intră într-un mod de „supraviețuire financiară”, concentrându-se pe cheltuielile strict necesare și evitând deciziile care le-ar putea afecta stabilitatea financiară.

În plus, aproape 34% declară că își analizează constant bugetul și evită angajamentele financiare pe termen lung, în timp ce 22% preferă să se concentreze pe obiective pe termen scurt și să își păstreze flexibilitatea. Peste 18% spun că amână deciziile financiare importante până când contextul economic va deveni mai clar.

În fața incertitudinilor economice, românii adoptă o atitudine tot mai prudentă. Aproape 28% spun că lipsa predictibilității economice îi determină să fie mai rezervați, iar un procent similar afirmă că sunt pregătiți să își adapteze planurile în funcție de evoluția riscurilor.

Totodată, aproape 19% dintre respondenți pun accent pe protecția financiară mai mult decât pe creșterea veniturilor, iar aproximativ 45% declară că adoptă o „prudență calculată” și evită riscurile. Un sfert dintre participanți spun că lipsa predictibilității le influențează direct deciziile financiare, iar 14,5% recunosc că resimt constant presiunea și anxietatea generate de situația economică.

Sondajul tbi bank privind comportamentul financiar al românilor în 2026 a fost realizat online în luna aprilie, pe un eșantion de 1.006 utilizatori de internet din România. Dintre respondenți, peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în sectorul privat, iar aproape 57% au venituri nete de peste 4.000 de lei lunar.