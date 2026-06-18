UE pregătește un nou buget pentru perioada 2028-2034. Fondurile europene vor fi reorganizate

Uniunea Europeană face pași importanți în pregătirea următorului buget multianual, care va acoperi perioada 2028-2034. Statele membre au ajuns la poziții comune de negociere pentru mai multe instrumente financiare majore, care vor influența modul în care vor fi distribuite fondurile europene în următorii ani.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o poziție parțială de negociere privind programul „Global Europe”, principalul instrument de finanțare a acțiunii externe a Uniunii pentru perioada 2028-2034. Programul urmărește simplificarea arhitecturii financiare externe prin reunirea mai multor instrumente existente într-un singur cadru de finanțare.

Noul mecanism va reuni instrumente dedicate dezvoltării, politicii de vecinătate, extinderii Uniunii Europene și politicii externe. Scopul este susținerea intereselor strategice ale Uniunii, promovarea dezvoltării durabile, consolidarea cooperării cu statele partenere și sprijinirea țărilor candidate la aderare.

Ministrul de Externe al Ciprului, Constantinos Kombos, a declarat că într-un context internațional tot mai imprevizibil, Uniunea Europeană are nevoie de un instrument extern care să fie în același timp strategic și flexibil, iar acordul actual întărește capacitatea UE de a răspunde provocărilor globale și de a susține procesul de extindere.

Poziția adoptată de statele membre este una parțială deoarece nu include încă aspectele financiare și orizontale, acestea urmând să fie negociate în cadrul discuțiilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Una dintre cele mai importante modificări convenite de Consiliu este creșterea implicării statelor membre în stabilirea priorităților strategice și în supravegherea implementării programelor europene. Noua abordare prevede dezbateri strategice anuale între Consiliu și Comisia Europeană, precum și consultări regulate privind programarea și implementarea finanțărilor.

De asemenea, Consiliul dorește o implicare mai mare în gestionarea fondurilor destinate statelor candidate și vecinătății estice. În cazul partenerilor implicați în procesul de extindere, statele membre vor avea un rol mai important în evaluarea planurilor de reformă și investiții necesare pentru accesarea finanțărilor europene. În ceea ce privește Ucraina, Consiliul va continua să participe la verificarea condițiilor necesare pentru deblocarea fondurilor europene.

Noile reguli acordă o atenție sporită și mecanismelor de reacție rapidă la crize. Programul va include o rezervă specială destinată răspunsului la situații neprevăzute, precum dezastre naturale, crize migraționiste sau alte șocuri geopolitice. Înainte de activarea acestor fonduri, vor exista consultări între Comisia Europeană și statele membre.

În paralel, Consiliul a adoptat poziția de negociere privind viitorul Fond European pentru Competitivitate, unul dintre pilonii centrali ai viitorului buget european. Fondul este conceput pentru a reduce decalajul de competitivitate dintre Uniunea Europeană și principalii săi concurenți globali și pentru a sprijini investițiile în tehnologii strategice.

Noul fond va reuni 14 instrumente europene existente într-un singur cadru și va funcționa pe baza unui set unic de reguli și a unei platforme comune de accesare a finanțărilor. Autoritățile europene estimează că această simplificare va facilita accesul companiilor la fonduri și va atrage investiții private suplimentare.

Fondul va finanța proiecte din patru domenii principale: tranziția verde și decarbonizarea industriei, sănătatea și biotehnologia, digitalizarea și tehnologiile avansate, precum și securitatea, apărarea și industria spațială.

Statele membre au insistat și pentru măsuri dedicate întreprinderilor mici și mijlocii. Astfel, vor exista programe și apeluri speciale pentru IMM-uri, precum și instrumente destinate atragerii capitalului privat către proiectele acestora. Totodată, vor fi extinse serviciile de consultanță pentru firmele care doresc să acceseze finanțări europene.

O altă schimbare majoră pregătită pentru perioada 2028-2034 este introducerea Planurilor Naționale și Regionale de Parteneriat (NRPP). Acest mecanism va înlocui actualele programe separate pentru politica de coeziune, agricultură, pescuit, migrație, securitate și Fondul Social pentru Climă.

Fiecare stat membru va elabora un singur plan amplu care va cuprinde investițiile și reformele necesare pentru atingerea obiectivelor europene. Aceste planuri vor fi adaptate situației fiecărei țări și vor urmări reducerea disparităților regionale, sprijinirea agriculturii și pescuitului, dezvoltarea capitalului uman, consolidarea democrației și statului de drept, întărirea securității și dezvoltarea capacităților de apărare.

Finanțarea va fi acordată pe baza îndeplinirii unor obiective și jaloane stabilite împreună cu Comisia Europeană. În plus, accesul la fonduri va continua să fie condiționat de respectarea principiilor privind statul de drept și drepturile fundamentale.

Consiliul a solicitat însă mai multă flexibilitate pentru statele membre. Astfel, țările vor putea pune accent pe obiectivele și sub-obiectivele considerate cele mai relevante pentru situația lor economică și socială. În același timp, autoritățile regionale vor avea un rol mai important în elaborarea și implementarea planurilor, fără a fi create structuri administrative suplimentare.

Toate aceste poziții reprezintă mandate de negociere ale Consiliului pentru discuțiile cu Parlamentul European. Bugetele finale ale programelor și alocările financiare vor depinde de acordul privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Comisia Europeană a propus pentru programul Global Europe un buget de aproximativ 200 de miliarde de euro, iar instituțiile europene urmăresc finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului 2026, astfel încât noile programe să poată intra în vigoare fără întreruperi de la 1 ianuarie 2028.