Agricultura din România rămâne un domeniu strategic pentru economia națională, continuând să joace un rol semnificativ în viața rurală și în balanța comercială.

În 2025, sectorul agricol contribuie cu aproximativ 4–5% la Produsul Intern Brut, iar dacă includem întreaga industrie alimentară și sectoarele conexe, ponderea totală depășește 10% din economia națională. Această contribuție îl face un pilon stabil al economiei, deși unele dezechilibre structurale rămân evidente.

Statistica arată că aproape 23% din forța de muncă activă din România este angajată în agricultură, procent mult peste media europeană de circa 4%, ceea ce sugerează o dependență ridicată a populației de activitățile agricole, în special în mediul rural.

În același timp, România este una dintre țările cu cele mai numeroase exploatații agricole din Uniunea Europeană, dar majoritatea sunt ferme mici, cu suprafețe reduse, care produc adesea pentru consum propriu și nu se încadrează în agricultura modernă și eficientă din punct de vedere economic.

Anul agricol 2024 a fost dificil pentru fermierii români, fiind unul dintre cei mai slabi din ultimul deceniu din cauza secetei prelungite și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

România a înregistrat în 2024 o producție de aproximativ 17,87 milioane tone de cereale pentru boabe, în scădere semnificativă față de anul precedent, când se atinsese un nivel de peste 20 milioane tone. Scăderea a afectat mai ales culturile de porumb și de plante uleioase, precum floarea-soarelui, care au suferit pierderi importante.

Structura producției pentru 2024 arată că grâul a fost principalul cereală, cu peste 9 milioane tone recoltate, în timp ce porumbul a înregistrat o producție de aproximativ 6 milioane tone, iar orzul și ovăzul au completat restul volumului. Pentru plantele uleioase, producția totală s-a situat în jurul valorii de 2,95 milioane tone, dintre care floarea-soarelui a contribuit cu circa 1,5 milioane tone și soia cu aproape 300.000 tone.

Acest declin din 2024 a fost urmat în 2025 de o redresare importantă: conform datelor preliminare, producția totală de cereale și oleaginoase în 2025 este estimată la peste 23,9 milioane tone, marcând o creștere de peste 20% față de anul anterior.

Această revenire se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile și unei gestionări mai prudente a tehnologiilor agricole. În termeni absoluți, sectorul cerealelor a recuperat terenul pierdut, iar rapita și alte culturi secundare au beneficiat de o creștere semnificativă a producțiilor.

În pofida acestor cifre promițătoare la nivel agregat, sectorul agricol românesc se confruntă cu probleme structurale care îi limitează performanța reală:

Fragmentarea terenurilor rămâne o provocare majoră. România are circa 3,5 milioane de exploatații agricole, dintre care peste 90% ocupă suprafețe mai mici de 5 hectare, ceea ce îngreunează mecanizarea și aplicarea tehnologiilor moderne la scară largă. Fermierii mici au dificultăți în a accesa finanțări, iar cooperarea între ei este insuficient dezvoltată, ceea ce face ca multe terenuri productive să fie subutilizate.

Adoptarea tehnologiilor de precizie și digitalizării este încă redusă în agricultura românească. Deși există inițiative de modernizare, ritmul de integrare a soluțiilor digitale — cum ar fi sistemele de monitorizare a culturilor, utilizarea inteligenței artificiale pentru optimizarea consumului de inputuri sau echipamentele agricole autonome — este mai lent decât în alte state membre ale UE. Lipsa acestor tehnologii afectează direct productivitatea și competitivitatea pe piața europeană.

Un alt aspect important este deficitul în procesarea produselor agricole. România exportă în continuare o mare parte din producția brută (cereale, oleaginoase, fructe și legume neprelucrate), iar importă produse agroalimentare cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi conserve, produse lactate sau carne procesată. Această realitate reflectă slăbiciuni în infrastructura de procesare și în lanțurile de valoare interne, ceea ce limitează generarea de venituri suplimentare și menține deficitul comercial în domeniul agroalimentar.

În fața acestor provocări, finanțările europene și politicile publice devin instrumente esențiale pentru modernizarea agriculturii românești. România a accesat fonduri importante prin Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2021–2027, beneficiind de peste 15 miliarde euro în sprijin financiar, atât pentru plăți directe către fermieri, cât și pentru dezvoltare rurală, investiții în tehnologii moderne și sustenabilitate.

Planul Strategic al PAC 2023–2027, împreună cu resursele alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), oferă oportunități pentru îmbunătățirea infrastructurii agricole, extinderea sistemelor de irigații, digitalizarea fermelor și sprijinirea procesării locale.

Sesiuni de finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au vizat achiziția de utilaje moderne și echipamente agricole, iar proiecte de consolidare a fermelor și diversificare a culturilor au fost încadrate în schemele de sprijin.

Irigațiile sunt un element critic pentru reziliența agriculturii în fața schimbărilor climatice. România are nevoie de investiții masive în sisteme moderne de irigații pentru a reduce vulnerabilitatea la secetă, fenomen tot mai des întâlnit în ultimii ani. De asemenea, sprijinirea fermierilor mici și încurajarea colaborării între aceștia prin forme de asociere cooperativă ar putea conduce la o utilizare mai eficientă a terenurilor și la costuri de producție mai mici.

Agricultura românească deține un potențial impresionant, susținut de terenuri fertile și tradiție agricolă puternică. Cifrele din 2024–2025 arată că, după un an agricol dificil, producțiile au început să revină spre niveluri competitive, dar vulnerabilitățile structurale rămân o barieră semnificativă pentru transformarea sectorului într-un motor de creștere economică durabilă.

Trecerea de la statutul de furnizor de materii prime la cel de jucător valoros în agricultura europeană necesită investiții în consolidarea terenurilor, adoptarea tehnologiilor de precizie, sprijin pentru micii fermieri și dezvoltarea capacității de procesare internă.

Numai printr-o strategie ambițioasă și continuitate în reforme, România poate valorifica pe deplin resursele sale agricole și poate transforma agricultura într-un sector productiv, rezilient și competitiv pe piața europeană și mondială.