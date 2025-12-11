România vrea să folosească drone pentru a stropi culturile cu pesticide. Fermierii sunt nemulțumiți și spun că această practică este interzisă în Uniunea Europeană. Mai multe asociații de apicultori și fermieri, împreună cu organizații civice, au atras atenția, într-o scrisoare deschisă, că în Parlament se grăbește adoptarea unei legi care ar permite pulverizarea pesticidelor cu drone, deși aceasta este interzisă în UE din 2009.

Propunerea a trecut rapid de Senat la finalul lunii noiembrie și a fost trimisă imediat la Camera Deputaților, care a cerut raportul Comisiei pentru agricultură în doar trei săptămâni.

Semnatarii scrisorii au spus că această grabă ridică semne de întrebare privind transparența și temeinicia deciziei. Ei consideră că adoptarea rapidă a unei legi importante, chiar înainte de sărbători, este îngrijorătoare și inutilă, mai ales că tratamentele chimice nu se aplică în sezonul rece.

Ei au amintit că pulverizarea aeriană a pesticidelor este strict interzisă prin Directiva nr. 2009/128/CE și prin legea românească (OUG nr. 34/2012). Motivele interdicției sunt științifice: pesticidele pot fi purtate de vânt și pot contamina apa, locuințele, culturile bio și zonele naturale, punând în pericol albinele, biodiversitatea și oamenii. Autorii scrisorii susțin că folosirea dronelor nu elimină aceste riscuri, ba chiar ascunde pericolele reale, afectând în special apicultorii și fermierii mici sau mijlocii, care pot fi contaminați fără să vrea.

Ei se întreabă de ce politica din România se concentrează atât de mult pe pesticide, în condițiile în care românii nu le vor. Conform unui sondaj CURS din aprilie 2025, 89% dintre români se opun folosirii pesticidelor, inclusiv a celor interzise în UE, și vor reducerea substanțelor chimice în agricultură.

Semnatarii scrisorii au invocat mai multe motive pentru opoziția lor față de folosirea dronelor pentru pulverizarea pesticidelor. Ei au spus că această practică este interzisă în Uniunea Europeană prin Directiva 2009/128/CE și în România prin Ordonanța de Urgență 34/2012. De asemenea, ei au menționat dreptul la sănătate și dreptul la un mediu curat, garantate de Constituție, protecția mediului prevăzută de Tratatul UE și principiul precauției din Convenția de la Aarhus, transpus în legislația românească.

Ei au cerut Camerei Deputaților să respingă proiectul de lege și să respecte angajamentele europene și naționale privind protecția mediului, sănătatea publică și dezvoltarea unei agriculturi durabile. De asemenea, au solicitat organizarea unei dezbateri ample despre folosirea pesticidelor în România și evaluarea riscurilor sau beneficiilor noilor tehnologii agricole, pentru ca deciziile să fie luate în interesul public. Semnatarii și-au exprimat dorința de a participa la ședințele comisiilor parlamentare implicate în procesul legislativ.

Printre organizațiile care au semnat scrisoarea se numără ROMAPIS, Eco Ruralis, WWF România, CRIES, Asociația Mai Bine, ASAT România, AFFMR, ALAS, WeWilder, REPER21, Federația Peisaj Deschis, BIOTERRA și Federația Coaliția Natura 2000. De asemenea, au semnat Terra Milenium III, Asociația pentru Consum Sustenabil, Consorțiul Academia de Compost, Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, Greenpeace România, Asociația Bucuria Pământului și Asociația Centrul Cultural și Comunitar Nucu.