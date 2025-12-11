Studiul EY Mobility Consumer Index din 2025 indică o schimbare clară în intențiile de cumpărare ale consumatorilor. Potrivit raportului, jumătate dintre cumpărătorii de automobile la nivel global intenționează să achiziționeze un vehicul cu motor pe combustie internă în următoarele douăzeci și patru de luni. Studiul arată că această pondere este cu treisprezece puncte procentuale mai mare decât cea raportată în 2024.

Preferința pentru vehiculele electrice alimentate cu baterii a scăzut la paisprezece procente, ceea ce înseamnă un declin de zece puncte procentuale. Preferința pentru vehiculele hibride a scăzut și ea cu cinci puncte procentuale și a ajuns la șaisprezece procente. În același timp, mai mult de o treime dintre potențialii cumpărători de vehicule electrice au spus că își reconsideră sau amână planurile din cauza evoluțiilor geopolitice.

Raportul arată că intenția de a cumpăra un vehicul cu motor pe combustie internă a crescut în toate regiunile majore. În America, creșterea este de doisprezece puncte, în Europa este de unsprezece puncte, iar în regiunea APAC este de zece puncte. Pe toate aceste piețe majore, interesul pentru vehicule electrice alimentate cu baterii a scăzut.

Studiul notează că schimbările de politici, cum ar fi eliminarea creditelor fiscale pentru vehicule electrice în Statele Unite și ajustarea obiectivelor privind emisiile, influențează aceste tendințe. Producătorii auto își reorientează și ei atenția către portofoliile de vehicule hibride și cu combustie internă și reduc ritmul programelor dedicate vehiculelor electrice.

Studiul arată că temerile legate de autonomie rămân un impediment important pentru cei care aleg motoare pe combustie internă. Douăzeci și nouă la sută dintre respondenți au menționat autonomia ca principal motiv de îngrijorare. Alte douăzeci și opt de procente au evidențiat lipsa infrastructurii de încărcare, iar tot douăzeci și opt de procente au menționat costurile ridicate ale înlocuirii bateriei.

Deținătorii actuali de vehicule electrice alimentate cu baterii rămân preocupați de autonomie, treizeci și două de procente indicând acest motiv. Pentru cei care cumpără pentru prima dată un astfel de vehicul, costurile de înlocuire a bateriei sunt mai importante. Treizeci și șapte de procente au menționat această cheltuială ca principal motiv de ezitare.

Nemulțumirile legate de încărcare persistă în cazul multor consumatori. Treizeci și nouă la sută sunt preocupați de găsirea stațiilor de încărcare. Treizeci și șapte la sută sunt îngrijorați de timpii lungi de așteptare, iar treizeci și două de procente sunt atenți la costurile ridicate ale încărcării. O treime dintre potențialii cumpărători de vehicule electrice alimentate cu baterii au spus că ar participa la servicii de tip vehicul–rețea, prin care energia este transferată înapoi în rețea atunci când este necesar. Această opțiune arată interesul pentru soluții care pot îmbunătăți costurile și fiabilitatea acestor vehicule.

„În România, piața auto continuă să arate un impuls pentru vehiculele electrificate. Automobilele electrificate — care includ hibride ușoare, hibride complete și hibride plug-in, precum și vehicule electrice cu baterie (BEV) — au înregistrat o creștere de 11% comparativ cu anul precedent, atingând o cotă de piață de 56% din toate mașinile vândute în octombrie, așa cum este evidențiat în raportul APIA din octombrie 2025. Cel mai notabil, vehiculele electrice pure (BEV) au înregistrat o creștere impresionantă de 80% comparativ cu anul precedent și acum reprezintă 8% din totalul mașinilor vândute în octombrie 2025. Aceste tendințe reflectă un interes în creștere pentru soluții de mobilitate durabile, chiar și în condițiile în care sentimentul consumatorilor la nivel global se schimbă și provocări precum anxietatea legată de autonomie și infrastructura de încărcare persistă”, spune Mihai Drăghici, Partener, Consultanță în Afaceri, EY România.

Raportul apare înaintea evenimentului CES 2026, unde liderii EY vor discuta despre ecosistemul vehicul electric–rețea și despre inovațiile necesare pentru a consolida încrederea în electrificare.

Apetența pentru tehnologiile interconectate rămâne stabilă. Consumatorii acordă prioritate funcțiilor legate de siguranță, securitate, navigație și întreținere. Costul ridicat al acestor servicii rămâne însă un impediment pentru treizeci și nouă la sută dintre respondenți. Șaizeci la sută dintre participanții la studiu au spus că nu îi deranjează nivelurile mai scăzute de automatizare.

Doar douăzeci și șase de procente sunt dispuse să utilizeze un vehicul cu cel puțin nivelul trei de autonomie. Riscul de accidente, defecțiunile tehnologice și pierderea controlului rămân principalele motive de îngrijorare.

Reprezentanțele auto continuă să joace un rol important în procesul de cumpărare a unei mașini. Patruzeci și unu la sută dintre cumpărători preferă să finalizeze achiziția în persoană. Această pondere este în scădere față de anul 2024, dar rămâne dominantă.

Cumpărătorii de vehicule cu motoare pe combustie internă sunt ușor mai orientați spre achiziții online decât cumpărătorii de vehicule electrice. Cei interesați de vehicule electrice preferă interacțiunea directă, deoarece au nevoie de mai multe informații privind încărcarea, durata de viață a bateriei și funcționalitățile tehnologice disponibile.