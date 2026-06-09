Nicușor Dan aduce în atenția UE incidentul de la Galați. România solicită o poziție mai fermă

Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, în perspectiva summitului european din 18-19 iunie. Discuțiile au vizat securitatea regională, războiul din Ucraina și viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Șeful statului a solicitat includerea în concluziile summitului a incidentului provocat de drona rusească de la Galați și a pledat pentru menținerea unor alocări echilibrate pentru statele membre. Convorbirea a avut loc înaintea reuniunii liderilor europeni programate la Bruxelles.

Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu președintele Consiliului European despre principalele teme care vor fi abordate la reuniunea liderilor Uniunii Europene din 18-19 iunie, insistând asupra necesității unei reacții ferme față de incidentele de securitate generate de Rusia în apropierea frontierelor europene.

În cadrul dialogului cu António Costa, președintele României a susținut ca incidentul provocat de drona rusească la Galați să fie reflectat explicit în documentele oficiale care vor fi adoptate de Consiliul European.

„O convorbire consistentă avută astăzi cu Preşedintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie. În cadrul discuţiei, am susţinut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galaţi şi consolidarea mesajului de condamnare a acţiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată şi inacceptabilă a spaţiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene”, a transmis Nicușor Dan într-o postare publicată pe Facebook.

Președintele a subliniat că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene și necesită o poziție clară din partea instituțiilor și statelor membre ale Uniunii Europene.

„Aceste tactici sunt de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate”, a arătat Nicușor Dan.

Tot în contextul consolidării securității regionale, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru dezvoltarea unor mecanisme suplimentare de supraveghere și apărare pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene.

„România va urmări în continuare ca proiectele din iniţiativa Eastern Flank Watch să devină operaţionale în complementaritate cu iniţiativele NATO pentru a asigura apărarea şi securitatea europeană”, a subliniat Nicușor Dan.

Un alt subiect important abordat în discuția dintre cei doi oficiali a fost viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, document care va stabili prioritățile și distribuirea fondurilor europene în următorii ani.

Președintele României a precizat că urmează o primă dezbatere privind propunerile concrete de alocare a resurselor financiare, context în care Bucureștiul urmărește menținerea unui echilibru între interesele statelor membre și nevoile de dezvoltare ale regiunilor mai puțin prospere.

În acest sens, șeful statului a evidențiat importanța continuării politicilor de coeziune și a utilizării rezultatelor obținute în cadrul grupului de state care susțin menținerea unor finanțări consistente pentru reducerea decalajelor de dezvoltare din Uniunea Europeană.

„În contextul în care vom avea o primă discuţie asupra propunerilor de alocări efective, am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate şi să includă soluţii relevante pentru nevoile României. Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de «Prieteni ai Coeziunii», pe baza Declaraţiei Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai 2026, sub coordonarea României”, menţionează Nicușor Dan.

Discuția dintre președintele României și președintele Consiliului European are loc într-un moment în care agenda summitului din iunie este dominată de teme legate de securitate, sprijinul pentru Ucraina, apărarea frontierelor externe ale Uniunii și negocierile privind viitorul buget european.