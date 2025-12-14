Reacția vine după un discurs susținut joi, la Berlin, în care șeful NATO a transmis că alianța ar trebui să fie pregătită pentru un război de amploarea celui trăit de generațiile bunicilor și străbunicilor și a avertizat că Rusia ar reprezenta următoarea țintă majoră pentru securitatea europeană.

Autoritățile de la Moscova au respins ferm aceste afirmații, reiterând poziția exprimată în repetate rânduri potrivit căreia Rusia nu intenționează să atace vreun stat membru NATO. Kremlinul consideră astfel de declarații drept absurde și susține că ele sunt folosite de lideri europeni pentru a alimenta isteria anti-rusă în rândul populației.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat că declarația lui Mark Rutte reflectă punctul de vedere al unei generații care a uitat ce a însemnat cu adevărat cel de-al Doilea Război Mondial și devastarea pe care acesta a provocat-o.

„Pare a fi o declaraţie a unui reprezentant al unei generaţii care a reuşit să uite cum a fost de fapt al Doilea Război Mondial. Ei nu înţeleg nimic şi, din păcate, domnul Rutte, făcând astfel de declaraţii iresponsabile, pur şi simplu nu înţelege despre ce vorbeşte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit lui Peskov, apelurile la pregătirea pentru un conflict de o asemenea amploare arată o lipsă gravă de înțelegere a consecințelor unui război major.

Reprezentantul Kremlinului a subliniat că Mark Rutte nu ar înțelege despre ce vorbește atunci când face astfel de declarații și că poziția sa este una iresponsabilă. În opinia Moscovei, aceste afirmații nu fac decât să amplifice tensiunile și să ignore lecțiile dureroase ale istoriei recente a Europei.