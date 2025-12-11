Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus joi că vede o situație foarte gravă și că Rusia ar putea viza în continuare țările NATO. El a afirmat că mulți aliați nu tratează cu suficientă seriozitate pericolul rusesc și le-a cerut să mărească rapid bugetele și producția pentru apărare, ca să poată preveni un posibil război comparabil cu cele prin care au trecut generațiile trecute.

Rutte a avertizat că Rusia a adus din nou războiul în Europa și că NATO trebuie să fie pregătită, deoarece situația este urgentă și nu este timp de așteptat.

El a repetat și ideea că Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în aproximativ cinci ani și a spus că țara nu ar putea continua războiul fără sprijinul Chinei.

În plus, Rutte l-a ironizat pe președintele rus Vladimir Putin, spunând că următorul său slogan electoral ar trebui să fie despre slăbiciunea Rusiei. El a mai afirmat că, în opinia sa, președintele american Donald Trump ar fi singurul care l-ar putea determina pe Putin să accepte negocieri.

Rutte a transmis și că NATO trebuie să sprijine în continuare Ucraina pentru a-l opri pe Putin și s-a declarat convins că Statele Unite și Europa au aceeași poziție atunci când vine vorba despre Ucraina.

„Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Mă tem că prea mulţi sunt mulţumiţi de sine. Prea mulţi nu simt urgenţa. Şi prea mulţi cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acţiune este acum. Conflictul este la uşa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Şi trebuie să fim pregătiţi. Rusia ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani. Să redăm slăbiciunea Rusiei. Preşedintele american Donald Trump este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor. Trebuie să întărim Ucraina, ca să-l putem stopa pe Putin”, a transmis el.

Rutte a spus că, deși strategia de securitate a SUA a fost criticată pentru modul în care vorbește despre Europa, ea conține totuși un angajament clar al Washingtonului față de securitatea continentului.

El a explicat, într-o conferință de presă la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz, că rolul său ca secretar general NATO este să se asigure că întreaga alianță este în siguranță, iar din acest punct de vedere strategia americană arată clar că SUA rămân implicate în apărarea Europei.

Mark Rutte a mai spus că Washingtonul recunoaște că întreaga alianță trebuie să rămână protejată, motiv pentru care este nevoie de o cooperare strânsă între țările europene, SUA și Canada.

El a reamintit și că, la ultimul summit NATO de la Haga, Donald Trump a cerut aliaților să facă un efort comun mai mare pentru a crește cheltuielile de apărare. Potrivit lui Rutte, SUA au fost mereu dedicate NATO, dar au așteptat ca și ceilalți membri să contribuie mai mult și să investească la același nivel, astfel încât alianța să-și poată atinge obiectivele și să fie pregătită în cazul unui atac rusesc. Rutte a avertizat și în legătură cu pericolul reprezentat de reînarmarea Chinei.

El a salutat decizia Germaniei de a ajunge la un nivel al cheltuielilor de apărare de 3,5% din PIB până în 2029 și a spus că Germania poate fi un exemplu pentru restul Europei.

„În calitate de secretar general al NATO, principala mea sarcină este, desigur, să mă asigur că alianţa în ansamblu este sigură. Şi dacă privesc din această perspectivă şi analizez strategia de securitate (a SUA), aceasta afirmă clar că SUA sunt angajate faţă de Europa, (sunt angajate) să ofere securitate Europei. SUA au fost întotdeauna dedicate NATO, dar au aşteptat întotdeauna să facem mai mult, să cheltuim la fel de mult ca ei. Trebuie să facem acest lucru pentru a ne atinge obiectivele de capabilitate şi pentru a ne asigura că putem lupta împotriva ruşilor dacă ne atacă”, a adăugat Rutte.

Friedrich Merz, care criticase recent unele formulări din strategia de securitate referitoare la democrația europeană, a spus că nu vede niciun semn că Washingtonul nu și-ar respecta promisiunile de apărare. El a afirmat că, în acest moment, nu are motive să se îndoiască de acordurile dintre SUA și NATO și că nu există nicio indicație că ar fi fost pusă la îndoială garanția de securitate reciprocă dintre aliați.

Merz a adăugat că strategia americană include mesaje de susținere pentru NATO și că Germania înțelege că trebuie să facă mai mult decât în trecut pentru securitatea Europei. El a spus că Germania și Europa trebuie să investească în mod constant în propriile forțe — în domenii precum securitatea, migrația și economia.

El a explicat că aceste investiții nu sunt necesare din cauza unor presiuni externe, ci pentru că este în interesul Europei să fie capabilă să se descurce singură. Merz a spus că acest lucru este esențial pentru ca Europa să își poată păstra pe viitor modul de viață, libertatea, siguranța și nivelul de bunăstare.