Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat miercuri seară că Transnistria reprezintă un cap de pod în eventualitatea unei operațiuni rusești care să vizeze zona Gurile Dunării.

„Transnistria rămâne o zonă de interes a Federației Ruse. De ce? Aparține de Republica Moldova. Este o zonă care poate să fie destabilizată, care să ducă la o destabilizare cronică în Republica Moldova, din punct de vedere operativ”, a explicat Bălăceanu.

El a subliniat la Digi24 că stabilitatea Transnistriei este strâns legată de situația din Ucraina.

„Transnistria își va menține stabilitatea atâta timp cât Ucraina este stabilă, este actorul cel mai important pentru stabilitatea în Transnistria. (…) Transnistria este un cap de pod în eventualitatea unei operații rusești Odesa – Gurile Dunării – Transnistria. Rămâne o zonă de interes din mai multe perspective. Transnistria își va menține stabilitatea atâta timp cât Ucraina este stabilă, este actorul cel mai important pentru stabilitatea în Transnistria. În momentul în care nu vom mai avea stabilitate în Ucraina, influența Federației Ruse în Transnistria va fi nu simulată, va avea nu componente de război hibrid, ci va avea componente de intervenție. Lucrul acesta complică mult mai mult situația generală de securitate în sud-estul Europei”, a precizat generalul.

Potrivit lui Bălăceanu, regiunea poate fi utilizată ca bază pentru eventuale operațiuni militare împotriva Ucrainei sau pentru consolidarea influenței ruse în sud-estul Europei. Această percepție strategică arată cât de mult urmărește Moscova menținerea unui punct de presiune în zonă.

Generalul a explicat că, din perspectiva NATO, flancul sud-estic este esențial pentru stabilitatea defensivă a Alianței.

„În flancul de sud-est al NATO, cum îmi place să-i spun – noi evităm să îi spunem așa în defavoarea noastră -, NATO are granița, are graniță de nord, are graniță de est, are graniță de sud, dar, din punct de vedere militar, nu există granițe, există flancuri. Aceste flancuri îți dau stabilitate apărării și descurajării”, a afirmat Bălăceanu.

Experții consideră că orice destabilizare în Transnistria ar putea genera efecte directe asupra poziționării forțelor NATO și asupra securității Ucrainei. Zona are o importanță strategică majoră pentru fluxul de transport și pentru controlul asupra Gurilor Dunării, iar o eventuală intervenție ar schimba echilibrul regional.

De asemenea, influența rusă în Transnistria poate fi percepută ca un instrument de presiune asupra Chișinăului și a politicilor Republicii Moldova, cu efecte indirecte asupra vecinilor din regiune, în special România și Ucraina. În acest context, menținerea stabilității în zonă devine un obiectiv critic pentru actorii regionali și internaționali.

Generalul Bălăceanu a atras atenția că Republica Moldova este pregătită să facă față provocărilor de tip hibrid.

„Drumul european însă al Republicii Moldova a deranjat, fără doar și poate, Moscova și vor continua acțiunile războiului hibrid, ale unui război de fapt informațional, pe care îl desfășoară pe două componente, uneori concomitent: Republica Moldova și România”, a spus el.

El a dat exemplul dronelor Gerbera, care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, menționând că acestea reprezintă mai degrabă provocări decât atacuri directe.

„Dăm exemplu dronelor Gerbera, care nu au fost altceva decât niște provocări mult mai prezente în spațiul aerian al Republicii Moldova decât în România, dar ales momentul în aceeași zi. Deci, lucrurile se conturează destul de bine dintr-un asemenea punct de vedere, însă trebuie să le privim cu un punct critic”, a adăugat generalul.

În plus, el a remarcat succesul Republicii Moldova în consolidarea parcursului european, ceea ce arată și o maturizare a capacității statului de a gestiona amenințările hibride.

„Trebuie să plecăm de la ideea că Republica Moldova a avut un succes deosebit în septembrie, din punct de vedere al alegerilor și al opțiunii pentru drumul european. Trebuie să plecăm de la ideea că Republica Moldova este mult mai «antrenată» și, ca atare, mult mai capabilă să contracareze războiul hibrid al Federației Ruse”, a subliniat Bălăceanu.

Aceste observații evidențiază că autoritățile de la Chișinău au învățat să gestioneze provocările externe, dar contextul regional rămâne sensibil, mai ales în zona Gurile Dunării, unde orice escaladare ar putea avea repercusiuni importante.