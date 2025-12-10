Efortul intens al Uniunii Europene de a trece rapid noua legislație, care se bazează pe puteri de urgență pentru a neutraliza vetourile naționale privind prelungirea sancțiunilor, are ca obiectiv menținerea influenței Bruxelles-ului în discuțiile de pace conduse de SUA cu privire la războiul din Ucraina, susțin oficiali familiarizați cu planurile.

Decizia de a supune proiectul la vot săptămâna viitoare, eliminând astfel principiul unanimității în adoptarea sancțiunilor, riscă însă să provoace reacții dure din partea Ungariei și a altor state care se opun măsurii. Experiențele trecute, în care UE a impus decizii controversate prin majoritate calificată, precum în dosarele legate de migrație ce au vizat Polonia și Ungaria, au alimentat tensiuni între capitale ani la rând.

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută folosirea unei părți din cele 210 miliarde de euro în active rusești înghețate în UE pentru a finanța un nou împrumut destinat Ucrainei. Pentru ca acest mecanism să funcționeze, activele trebuie blocate pe termen nelimitat, nu doar pentru perioade de câte șase luni, reînnoibile prin unanimitatea celor 27 de state membre. Ungaria rămâne principalul opozant al sprijinului financiar pentru Kiev și amenință în mod repetat că va bloca prelungirea sancțiunilor, iar oficialii europeni se tem că Viktor Orbán și-ar putea duce veto-ul până la capăt în cazul în care administrația lui Donald Trump ar renunța unilateral la sancțiunile SUA împotriva Rusiei.

Propunerea Bruxelles-ului de a îngheța activele pe termen nelimitat ar reprezenta și un mesaj clar în raport cu Washingtonul, în condițiile în care un plan de pace inițial, la care au lucrat și oficiali americani, prevedea direcționarea majorității acestor fonduri către două vehicule de investiții administrate de SUA.

Belgia, țara în care este depozitată cea mai mare parte a activelor rusești, s-a opus constant planului de împrumut pentru Ucraina, invocând riscuri juridice și financiare. Premierul Bart De Wever se teme că Belgia ar putea fi trasă la răspundere în cazul unor eventuale revendicări ale Rusiei dacă sancțiunile ar fi ridicate brusc.

Pentru a preveni riscul deblocării sancțiunilor, Comisia propune activarea unor puteri de urgență destinate gestionării crizelor economice, care ar permite menținerea înghețării activelor pe termen nelimitat. Măsura, bazată pe articolul 122 din tratatele UE, ar putea fi adoptată cu majoritate calificată, ceea ce ar ocoli potențialele vetouri ale statelor membre.