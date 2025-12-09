Analiza Fitch Ratings se bazează și pe proiecțiile Comisiei Europene, care anticipează că Polonia și România — economiile cu cea mai mare pondere din Europa Centrală — vor continua să înregistreze deficite bugetare considerabile în 2026.

Aceste estimări se raportează la un nivel ce depășește 6% din PIB, generat de combinația dintre alocări suplimentare pentru apărare, în contextul conflictului din Ucraina, și adoptarea unor măsuri sociale și salariale cu impact fiscal amplu.

Datele publicate sugerează că, în ambele state, presiunea asupra bugetelor va rămâne semnificativă, în condițiile în care cheltuielile structurale cresc într-un ritm mai rapid decât veniturile fiscale. Acest fenomen pune presiune pe capacitatea guvernelor de a implementa politici de consolidare fără a afecta sectoare sensibile.

Chiar dacă în 2027 Comisia Europeană anticipează o reducere ușoară a deficitelor, atât pentru Polonia, cât și pentru România, contextul politic continuă să influențeze traiectoria finanțelor publice. În Polonia, de exemplu, anul electoral poate complica adoptarea unor măsuri fiscale prudente, mai ales în condițiile divergențelor dintre președintele cu orientare naționalistă și actuala coaliție de guvernare, apropiată de Bruxelles.

În acest peisaj, Fitch Ratings notează că finanțele publice din regiune sunt vulnerabile în fața unor decizii politice care pot întârzia reformele fiscale sau pot amplifica presiunile bugetare, în special acolo unde majoritățile parlamentare sunt fragile sau fragmentate.

Agenția de rating subliniază că statele din Europa Centrală și de Est se confruntă cu un echilibru tot mai dificil între nevoia de consolidare fiscală și presiunea politică internă de a menține sau extinde programele sociale.

Fitch prezintă acest proces drept o serie de:

„Compromisuri politice tot mai mari pentru a controla deficitele fiscale mari, creşterea datoriei publice şi costurile cu serviciul datoriei, în timp ce evoluţiile din politica internă cresc, de asemenea, provocările la adresa consolidării fiscale”.

Din perspectiva agenției, această combinație complică eforturile guvernelor de a menține disciplina bugetară, mai ales într-un context în care costurile de finanțare sunt influențate de condițiile globale de piață și de percepția investitorilor privind riscurile regionale. Prin urmare, ajustările fiscale necesare pot deveni mai lente, iar decalajele bugetare se pot amplifica în lipsa unor măsuri ferme.

Săptămâna trecută, într-un semnal suplimentar privind aceste vulnerabilități, Fitch a revizuit perspectiva ratingului suveran al Ungariei de la „stabilă” la „negativă”. Decizia a fost justificată prin deteriorarea previzionată a finanțelor publice, în special pe fondul programelor extinse de cheltuieli derulate de guvernul condus de Viktor Orban, în anticiparea alegerilor din 2026.

Acest exemplu este prezentat de agenție ca ilustrativ pentru modul în care ciclurile electorale pot influența evoluția deficitelor, adesea prin alocarea unor resurse suplimentare în perioade politice sensibile, ceea ce amplifică presiunile asupra bugetului de stat.

Fitch notează, în continuarea evaluării, că economiile din Europa de Est, dependente în mare măsură de exporturi, ar putea consemna o accelerare a creșterii în 2025. Totuși, agenția avertizează că această evoluție rămâne condiționată de factori externi, printre care se numără direcția politicii tarifare din Statele Unite, aflată încă într-un stadiu incert, și modul în care aceasta ar putea influența încrederea mediului de afaceri.

În plus, o eventuală absorbție mai lentă a fondurilor europene reprezintă un alt risc semnificativ, mai ales pentru statele care se bazează pe aceste resurse pentru investiții publice și dezvoltare regională. Întârzierile administrative sau disputele politice pot reduce ritmul utilizării fondurilor, afectând capacitatea de finanțare a unor proiecte esențiale.

Agenția apreciază că majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est vor raporta deficite mai mari în 2026 comparativ cu anul 2024. În comunicatul transmis, Fitch subliniază că „riscurile geopolitice pentru regiune rămân ridicate, având în vedere continuarea războiului din Ucraina, îngrijorările legate de angajamentul SUA faţă de NATO şi războiul hibrid al Rusiei, care se pare că a fost intensificat, împotriva membrilor UE/NATO”.

Aceste elemente, cumulate, definesc un context în care performanța fiscală a statelor din regiune depinde atât de factori interni, cât și de evoluții externe dificil de anticipat, în special într-un mediu geopolitic aflat în continuă schimbare.