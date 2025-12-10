Rusia desfășoară o serie de acțiuni militare și clandestine menite să destabilizeze Republica Moldova și să intensifice presiunea asupra Ucrainei, potrivit informațiilor obținute de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) și citate de publicația Kyiv Post.

În ultimele luni, regiunea separatistă Transnistria a devenit scena unei creșteri vizibile a activităților rusești, de la recrutarea rezerviștilor până la dezvoltarea infrastructurii pentru operațiuni speciale.

Surse HUR indică faptul că administrația din autoproclamata Republică Moldovenească Nistreană a accelerat recrutarea rezerviștilor și a început scoaterea armamentului din depozite, semn al unei posibile pregătiri pentru acțiuni viitoare.

În paralel, în regiune au fost înființate centre pentru producția de drone, considerate esențiale pentru operațiuni hibride și tactici de sabotaj.

O sursă din zona de informații, citată sub protecția anonimatului, a transmis că Moscova ar trimite în Transnistria agenți ai serviciilor speciale cu misiuni specifice.

Conform acesteia, scopul ar fi amplificarea tensiunilor interne, manipularea opiniei publice prin operațiuni informaționale și organizarea de provocări menite să creeze instabilitate.

Serviciile ucrainene avertizează că aceste activități fac parte dintr-o strategie mai amplă a Kremlinului de a-și consolida poziția militară în regiune.

Contextul energetic complicat amplifică vulnerabilitatea Transnistriei. Întreruperea furnizării de gaze de către Gazprom la începutul lui 2025 a împins regiunea în pragul colapsului, fiind salvată doar prin decizia Chișinăului de a permite Moldovagaz să continue alimentarea.

HUR susține că Rusia încearcă să recâștige controlul asupra aprovizionării cu gaz, pentru a readuce Tiraspolul într-o poziție de dependență totală.

Totodată, Moscova ar pregăti terenul pentru „alegerile prezidențiale” din 2026 din Transnistria, urmărind să întărească imaginea liderilor pro-ruși și să își consolideze influența politică.

În paralel, HUR avertizează că Rusia caută să își suplimenteze discret contingentul militar din regiune, astfel încât acesta să poată fi activat rapid dacă situația o va impune.

Transnistria rămâne una dintre cele mai vechi regiuni separatiste din spațiul post-sovietic, iar deși Rusia s-a angajat la summitul OSCE de la Istanbul din 1999 să își retragă trupele până în 2002, acestea au rămas în zonă, reprezentând un factor constant de tensiune regională.