Preşedintele Nicuşor Dan a abordat, în cadrul conferinţei de presă de marţi, întrebările referitoare la pregătirea României de a neutraliza dronele care ar pătrunde în spaţiul aerian naţional. El a explicat că situaţia generată de războiul din Ucraina a schimbat fundamental modul în care statele europene trebuie să privească securitatea, iar România se află în plin proces de adaptare tehnologică şi operaţională.

Nicuşor Dan a subliniat că multe dintre procedurile militare ale statelor europene, inclusiv ale României, au fost concepute într-o perioadă în care stabilitatea regională era considerată previzibilă. În opinia sa, conflictul aflat la graniţa de nord-est a României a forţat o reevaluare completă a modului în care se realizează echiparea, instruirea şi reacţia în faţa unor ameninţări moderne, cum sunt dronele utilizate pe scară largă în Ucraina.

În acest sens, preşedintele a precizat că pregătirea la nivel naţional se îmbunătăţeşte constant, atât prin achiziţii de echipamente, cât şi prin exersarea procedurilor de intervenţie. El a insistat asupra ideii că România se află acum într-o poziţie mai bună decât în urmă cu o lună, iar evoluţia capacităţilor defensive va continua în următoarele luni.

În cadrul intervenţiei, Nicuşor Dan a reiterat mesajul său central:

„O să vedeţi. Sper să nu mai vină, dar dacă vor veni, o să vedeţi. Războiul din Ucraina… pentru că noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare pe care le-am făcut şi modul de echipare al armatelor noastre s-a făcut într-un mod clasic. Odată cu războiul din Ucraina au apărut schimbări tehnologice dezvoltate la faţa locului şi fiecare dintre noi trebuie să ne adaptăm la asta şi suntem într-un proces de adaptare. Acum suntem mai bine decât acum o lună şi peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi. Dar veţi vedea, în primul rând sper să se încheie repede războiul ăsta. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”.

Un al doilea subiect abordat de preşedinte a vizat prezenţa militară europeană în România, inclusiv cea a trupelor franceze, şi modul în care aceasta a evoluat în urma exerciţiilor desfăşurate în ultimele săptămâni. Nicuşor Dan a explicat că recentele activităţi militare desfăşurate în Transilvania au avut un rol dublu: întărirea capacităţii de reacţie şi identificarea unor dificultăţi logistice care trebuie rezolvate la nivelul Uniunii Europene.

Preşedintele a menţionat că exerciţiul amplu organizat în Transilvania a implicat mai multe contingente venite din diverse state europene. Acest fapt a permis atât testarea capacităţii de mobilitate, cât şi evaluarea procedurilor administrative necesare pentru deplasarea rapidă a trupelor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În opinia lui Nicuşor Dan, astfel de exerciţii sunt esenţiale pentru a identifica aspecte birocratice care încetinesc reacţia militară şi care trebuie armonizate.

Totodată, oficialul a amintit că Batalionul Multinaţional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă, un pas considerat un semnal clar al consolidării prezenţei militare aliate în România. El a subliniat că această creştere nu este doar simbolică, ci şi operaţională, întrucât permite un nivel mai mare de instruire comună şi integrare a structurilor de comandă.

În ceea ce priveşte posibilitatea unei creşteri suplimentare a trupelor franceze sau europene, Nicuşor Dan a oferit o perspectivă mai amplă, fără a furniza un calendar specific.