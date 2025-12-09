Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, continuând astfel agenda vizitei oficiale pe care o desfășoară în Franța. Discuțiile de la Élysée au vizat cooperarea bilaterală, proiectele comune și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state.

În cursul dimineţii de marţi, preşedintele a avut și o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef), una dintre cele mai mari platforme de reprezentare a mediului de business francez. Dialogul a vizat oportunități de investiții, proiecte comune și extinderea colaborării economice între România și Franța.

Pe agenda zilei s-a aflat și o întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, în cadrul căreia au fost discutate proiecte culturale și de cooperare instituțională. Tot marți, Nicuşor Dan a inaugurat aleia „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris, un gest simbolic ce marchează contribuția diplomatică a marelui om de stat român și întărește legăturile istorice dintre cele două țări.

Luni seara, şeful statului a avut o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Republica Franceză, la Ambasada României la Paris. Momentul a fost dedicat dialogului cu românii stabiliți în Franța, care reprezintă un pilon important al relației bilaterale.

„Dintotdeauna problema a fost – toată lumea e de bună-credință, dar cine este interfața? Și încercăm să facem asta la Administrația Prezidențială, să creăm o interfață astfel încât în mod structurat și pentru toți românii care trăiesc în afara României să facem niște lucruri care să țină și care să facă acțiunile noastre mai eficiente”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele consideră că „România azi are maturitatea să se autoevalueze”.