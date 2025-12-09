Întâlnire la Élysée și dialog cu mediul economic francez
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, continuând astfel agenda vizitei oficiale pe care o desfășoară în Franța. Discuțiile de la Élysée au vizat cooperarea bilaterală, proiectele comune și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state.
În cursul dimineţii de marţi, preşedintele a avut și o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef), una dintre cele mai mari platforme de reprezentare a mediului de business francez. Dialogul a vizat oportunități de investiții, proiecte comune și extinderea colaborării economice între România și Franța.
Întâlnire cu Anne Hidalgo și inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu”
Pe agenda zilei s-a aflat și o întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, în cadrul căreia au fost discutate proiecte culturale și de cooperare instituțională. Tot marți, Nicuşor Dan a inaugurat aleia „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris, un gest simbolic ce marchează contribuția diplomatică a marelui om de stat român și întărește legăturile istorice dintre cele două țări.
Reuniune cu diaspora românească
Luni seara, şeful statului a avut o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Republica Franceză, la Ambasada României la Paris. Momentul a fost dedicat dialogului cu românii stabiliți în Franța, care reprezintă un pilon important al relației bilaterale.
„Dintotdeauna problema a fost – toată lumea e de bună-credință, dar cine este interfața? Și încercăm să facem asta la Administrația Prezidențială, să creăm o interfață astfel încât în mod structurat și pentru toți românii care trăiesc în afara României să facem niște lucruri care să țină și care să facă acțiunile noastre mai eficiente”, a declarat Nicușor Dan.
Președintele consideră că „România azi are maturitatea să se autoevalueze”.
„Despre România, în primul rând, vreau să vă spun că, în ciuda știrilor și a, în fine… popor latin, pasiuni mari, dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administrație care într-o oarecare măsură este de bună-credință, dar în orice caz este mai matură și începe să știe ce vrea. Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile și cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate”, a mai declarat Nicușor Dan.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.