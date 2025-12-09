La o conferință de presă, marți, Nicușor Dan a declarat că PSD a discutat despre o posibilă ieșire de la guvernare și insistă ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să fie demisă.

”Bineînţeles că, printre aşteptările pe care oamenii le au faţă de politicieni care sunt în funcţii de conducere, sunt şi tipul acesta de declaraţii în care pe anumite situaţii administrative să ceară demisii, fel de fel de lucruri. Dar trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice, discuţii interne din care răzbat la dumneavoastră şi e foarte bine că răzbat şi că relataţi, şi acţiune politică. În momentul acesta, în planul acţiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece”, a declarat Nicuşor Dan, răspunzând unei întrebări.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat marți că în cadrul ședinței partidului s-a discutat situația ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Grindeanu a precizat că va încerca să aibă o întâlnire cu prim-ministrul Ilie Bolojan și că, după această discuție, va anunța decizia PSD.

Mai mulți membri ai PSD i-au cerut deja demisia Dianei Buzoianu, în contextul crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița. Cereri similare au fost făcute și luni, în plenul Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, când PSD și AUR au solicitat demiterea ministrului USR.

În replică, Diana Buzoianu a transmis marți că solicitarea lui Grindeanu survine exact în perioada în care trebuie negociată, în coaliție, reorganizarea Romsilva. Ministrul a explicat că a propus o reducere drastică a numărului de directori, însă PSD ar fi acceptat doar 12 direcții regionale, insistând ca „să rămână câte un director și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm structuri regionale”. Buzoianu a subliniat că intenționează să rămână în funcție „atât timp cât poate curăța din stricăciunile acumulate în ultimii 35 de ani”.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat din Franța că va purta discuții cu USR privind desemnarea noului ministru al Apărării. El a precizat că decizia finală aparține USR, dar că rămâne deschis la consultări.

”O să discut cu Dominic Fritz despre asta diseară în avion. Decizia este a USR, dar dacă Dominic Fritz dorește putem să discutăm.”, a spus Nicușor Dan, din Franța.

După demisia lui Ionuț Moșteanu, motivată de studiile sale, au apărut în presă diverse speculații privind posibilii candidați la Ministerul Apărării, printre care Radu Miruță și Cătălin Drulă.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat săptămâna trecută despre interimatul de la acest minister și a declarat că nu vede niciun pericol, subliniind că se așteaptă ca USR să îl consulte, așa cum a făcut și în trecut în privința numirilor de miniștri: Nu este niciun pericol, mă aștept ca USR să mă consulte. Pentru moment decizia este la USR, ei m-au consultat cu privire la miniștrii înainte, mă aștept să o facă și acum.