„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș șefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale. Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile.”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat marți premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, împreună cu echipa numită recent la conducerea Apele Române. Solicitarea vine pe fondul tensiunilor dintre PSD și USR legate de managementul resurselor de apă și controversele apărute la nivel local.

Totodată, Grindeanu a cerut și desființarea companiei ESZ Prahova, controlată de Apele Române și implicată în scandalul apei din județul Prahova. Potrivit surselor social-democrate, premierul Bolojan nu a oferit un răspuns clar la solicitările lui Grindeanu.

Sursele citate indică faptul că, în cazul în care demiterea nu va fi aprobată, PSD ar putea recurge la adoptarea unei moțiuni simple împotriva ministrei Buzoianu sau ar putea decide să înghețe orice formă de colaborare politică cu USR.

Anterior, liderul PSD a anunțat că partidul va realiza o evaluare a participării sale în guvern, care se va încheia cu un vot pentru menținerea sau retragerea PSD din coaliția de guvernare.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat marți un protest în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, solicitând plecarea ministrului Diana Buzoianu, după ce aproximativ 150.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă sau au primit apă murdară timp de peste o săptămână.

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, prezent la protest, a subliniat că situația reprezintă un eșec major al conducerii ministerului și a atras atenția asupra efectelor grave asupra sănătății publice, educației, economiei locale și siguranței comunităților. Pentru a ilustra gravitatea crizei, Negoiță a adus în fața ministerului o sticlă cu apă contaminată.

Negoiță a afirmat că responsabilitatea politică revine ministrului Buzoianu și a criticat lipsa de reacție adecvată în gestionarea crizei. El a precizat că ceilalți vinovați ar putea răspunde în fața legii, dar ministrul trebuie să își asume consecințele administrative și să demisioneze.