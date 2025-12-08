Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea grupului parlamentar AUR de a o chema pe Diana Buzoianu la Ora Guvernului. Tema dezbaterii a vizat situația de la acumularea Paltinu, fiind invocate încălcări ale normelor de sănătate publică, riscuri energetice și modul în care Ministerul Mediului a gestionat criza.

În plen, atmosfera a fost tensionată încă din primele minute. Reprezentanții AUR au cerut demisia ministrului, scandând acest lucru în mod repetat, iar ulterior li s-au alăturat și parlamentari PSD.

În fața scandărilor, Diana Buzoianu le-a transmis parlamentarilor AUR că comportamentul lor reflectă un model pe care l-a asociat cu Rusia. De asemenea, le-a reproșat că nu cunosc documentele și că nu sunt capabili să le citească, afirmând că reacțiile lor se rezumă la simple sloganuri repetate.

Declarațiile sale au generat reacții imediate în sală și au amplificat conflictul, transformând dezbaterea într-un schimb de acuzații politice.

„Degeaba urlați, că doar asta știți să faceți. Habar nu aveți să citiți un document. Sunteți ca un casetofon stricat. Așa arată Rusia”, a spus ministra Mediului.

Și grupul parlamentar PSD a criticat dur prezența Dianei Buzoianu în plen. Deputata Grațiela Gavrilescu a arătat că, din respect pentru cetățenii afectați de lipsa apei, pentru elevii mutați în online, pentru spitalele și agenții economici afectați, se aștepta ca ministra să își asume responsabilitatea și să plece din funcție.

Aceasta a susținut că onestitatea și responsabilitatea ar fi trebuit să primeze, iar faptul că ministra nu și-a dat demisia arată contrariul. În timpul intervenției, scandările cu solicitarea demisiei s-au intensificat din nou.

„În semn de respect pentru oamenii care nu au apă, pentru elevii care au intrat online, pentru profesorii care au avut grijă de elevii lor, pentru pacienții și medicii din spitalele afectate și pentru toți ceilalți, pentru agențiile economice care au suferit și suferă în continuare, și pentru primarii tuturor localităților afectați de alimentarea cu apă potabilă — cei care nu au nicio vină, dar care, de fiecare dată, pun sufletul pentru comunitatea pe care o conduc — am crezut că astăzi nu vom mai avea parte de „ora ministrului”, pe motiv că doamna ministru și-ar da demisia. Onestitatea, însă, am constatat cu părere de rău, nu vine la pachet cu jurământul de credință pe care fiecare dintre cei care jură pentru o funcție îl face”, a transmis deputata Grațiela Gavrilescu, din grupul parlamentar al PSD.

Liderul AUR, George Simion, a declarat de la tribuna Parlamentului că Diana Buzoianu nu are ce căuta în funcția de ministru. Acesta a respins ideea că vina ar aparține extremiștilor sau unor influențe externe și a afirmat că situația este rezultatul propriei incompetențe a ministrului, apreciind că mulți parlamentari împărtășesc această opinie.

„Nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru. De vină nu sunt extremiștii, nu sunt rușii, așa cum ați încercat să induceți mai devreme, ci propria dumneavoastră incompetență. Nu aveți ce căuta acolo și mulți îmi dau dreptate”, a transmis George Simion, de la tribuna Parlamentului.

Anterior dezbaterii din Parlament, Diana Buzoianu declarase la Digi24 că nu ia în calcul demisia. Ea a susținut că responsabilitatea pentru întreruperea alimentării cu apă aparține instituțiilor de la nivel local, unele create, în opinia sa, pentru a oferi funcții fără impact real.

Premierul Ilie Bolojan a intervenit și el pe acest subiect, afirmând că un ministru nu poate fi făcut responsabil pentru toate deciziile luate de structurile din subordine.