Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, obținând peste 211.000 de voturi, adică 36,16% din opțiunile bucureștenilor.

Mandatul său va fi validat de o instanță, proces care, dacă nu apar contestații, trebuie finalizat în maximum 20 de zile de la scrutin, adică până la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Odată validat mandatul, Ciucu va depune jurământul și va prelua oficial funcția de primar general, ceea ce implică și demisia sa din funcția de edil al Sectorului 6.

În urma acestei demisii, postul de primar al Sectorului 6 va deveni vacant. Conform legislației, Guvernul stabilește data noilor alegeri la propunerea autorităților competente, pe baza solicitării prefectului, și acestea trebuie organizate în termen de maximum 90 de zile de la constatarea vacanței. Astfel, dacă termenul legal este respectat, bucureștenii din Sectorul 6 ar putea vota un nou primar cel târziu în martie 2026.

Până la desfășurarea alegerilor, atribuțiile de primar vor fi preluate de unul dintre viceprimari. În cazul Sectorului 6, funcția interimară va fi ocupată de Paul Moldovan, viceprimar din partea PNL și președinte al filialei locale a partidului. Moldovan a fost numit în această poziție la finalul anului 2024 și va asigura continuitatea administrativă până la alegerea unui nou edil.

Rezultatele finale ale alegerilor pentru Primăria Capitalei arată o victorie clară pentru Ciprian Ciucu, urmat de Anca Alexandrescu (AUR – 21,94%), Daniel Băluță (PSD – 20,51%), Cătălin Drulă (USR – 13,9%) și Ana Ciceală (SENS – 5,85%). Diferența dintre Ciucu și locul al doilea a depășit 80.000 de voturi.

Paul Moldovan are o experiență de aproximativ două decenii în administrația publică. Activitatea sa este recunoscută pentru profesionalismul în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană și pentru abordarea pragmatică a dezvoltării locale.

De-a lungul carierei, Moldovan s-a implicat direct în administrarea proiectelor majore de investiții din sector, asigurând o coordonare eficientă a resurselor și a implementării planurilor de infrastructură. În plus, a jucat un rol important în atragerea de fonduri nerambursabile, inclusiv gestionarea unui proiect PNRR de aproape 82 de milioane de lei, destinat dotării tuturor unităților de învățământ din Sectorul 6.

Un alt domeniu de interes pentru primarul interimar este modernizarea și dezvoltarea urbană. Activitatea sa a urmărit reducerea birocrației și concentrarea pe rezultate palpabile, cum ar fi transformarea unor zone aglomerate, precum Grozăvești, în spații verzi și mai accesibile pentru locuitori.

Declarația de avere a acestuia poate fi consultată mai jos.