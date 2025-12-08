Ciprian Ciucu este oficial primarul Capitalei, situându-se înaintea Ancăi Alexandrescu și a lui, Daniel Băluță.

Ciprian Ciucu s-a născut la 18 martie 1978, în Pitești. În anul 2000 a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, iar ulterior a finalizat un Master în Politici Publice și Integrare Europeană, tot la SNSPA. Formarea academică, axată pe instituții și politici europene, i-a influențat decisiv direcția profesională.

Debutul carierei sale a avut loc în cadrul Departamentului de Relații Publice al Administrației Prezidențiale, iar ulterior s-a orientat către sectorul nonprofit, în organizații specializate în politici publice, administrație și fonduri europene. A acumulat experiență în evaluarea proiectelor publice și în analiza mecanismelor administrative, iar pentru o perioadă a fost lector la Universitatea din București, predând management de proiect.

Prima competiție electorală la care a participat a fost în 2016, când a candidat ca independent la Primăria Capitalei, cu sprijinul formațiunii M10, condusă la acel moment de Monica Macovei. După retragerea susținerii politice, Ciucu s-a înscris în Partidul Național Liberal, unde avea să devină, în timp, una dintre vocile reformiste ale organizației. A insistat constant asupra nevoii de modernizare internă și asupra reformelor administrative.

Un moment de vizibilitate majoră a venit în 2015, când a fost desemnat președinte al Consiliului Național de Integritate al ANI. În 2016 a devenit consilier general al Capitalei din partea PNL, iar în 2019 a preluat conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, consolidându-și profilul în zona administrației centrale.

O etapă importantă a carierei sale începe în 2020, odată cu câștigarea Primăriei Sectorului 6. În 2021 a devenit președinte al PNL București, după o competiție internă cu Violeta Alexandru. Mandatul s-a încheiat în 2023, pe fondul tensiunilor legate de direcția politică a filialei și a neînțelegerilor privind posibile colaborări cu PSD. Ciucu a preferat să rămână concentrat pe proiectele de infrastructură derulate în sector.

În noiembrie 2024, odată cu schimbările din structura centrală a partidului, a fost desemnat prim-vicepreședinte interimar al PNL.

Ciprian Ciucu deține:

-teren extravilan de peste 5.000 mp în județul Argeș (achiziționat în 2011);

-teren intravilan de 500 mp în Ilfov (moștenit în 2018);

-două apartamente în București – unul de 34 mp (2004) și unul de 61 mp (2010);

-autoturism Renault (an fabricație 2023);

-peste 50.000 lei și 17.000 euro în conturi bancare;

-aproximativ 40.000 lei în fonduri de investiții;

-venituri anuale de peste 200.000 lei din salarii;

-un împrumut acordat PNL și un credit contractat în 2010.

Perioada în care a condus Sectorul 6 a fost marcată de proiecte cu impact major asupra infrastructurii, spațiilor publice și educației.

Investiții și fonduri atrase

-peste 1 miliard de lei accesați în 131 de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă;

-aproape 2 miliarde de lei investiți în modernizare, jumătate provenind din fonduri europene.

Educație

-construirea de la zero a 7 noi unități de învățământ (creșă, grădinițe, corpuri de școli);

-dotarea completă a 65 de școli și grădinițe cu finanțare prin PNRR, în valoare de 83 milioane lei.

Infrastructură urbană și spații publice

-modernizarea a peste 100.000 mp de străzi, trotuare și alei;

-amenajarea a 378.000 mp de spații verzi;

-dezvoltarea Parcului Liniei, un proiect urban apreciat la nivel național;

-reabilitarea digului Lacului Morii și crearea unei promenade de 2,2 km, cu cea mai lungă pistă profesională de alergare din țară;

-realizarea a peste 8.000 de noi locuri de parcare;

-construirea Centrului „Floare Roșie”, prima bază balneo ridicată de o administrație locală din România.