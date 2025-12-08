Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a oferit o analiză detaliată a rezultatelor scrutinului din Capitală, subliniind cum anumite decizii politice și comportamente ale liderilor au influențat votul bucureștenilor.

În privința pierderii lui Daniel Băluță în fața lui Ciprian Ciucu, Băsescu a explicat că edilul PSD nu este principalul responsabil.

„Bucureștenii nu sunt proști. Comportamentul lui Grindeanu, care ziua susținea deciziile Guvernului, iar noaptea amenința cu ieșirea de la guvernare, a fost sancționat de bucureșteni pe spinarea lui Băluță. Bucureștenii l-au prins pe Băluță și au sancționat PSD-ul.”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV.

În ceea ce îl privește pe Cătălin Drulă, Băsescu consideră că rezultatul slab al USR a fost influențat de eșecurile recente ale partidului. Probleme precum situația Salinei Praid sau lipsa apei în județul Prahova, alături de lipsa asumării răspunderii de către Ministerul Mediului, au contat semnificativ în opțiunile alegătorilor.

Traian Băsescu a explicat că, atunci când a plecat de la Primărie către Cotroceni, situația era diferită, iar intervenția sa asupra lui Videanu a dus la eliminarea acestuia din primul tur. El a considerat că ar fi fost firesc ca urmașul celui care a ajuns președinte să câștige, însă Cătălin Drulă a candidat într-un context în care USR a înregistrat doar eșecuri recente, menționând probleme precum Salina de la Praid sau lipsa apei pentru 100.000 de oameni în Prahova.

Băsescu a subliniat că, cel mai mult, l-a deranjat lipsa asumării responsabilității de către ministrul Mediului, care se ocupa de aceste situații, și a insistat că nu se poate fi ministru fără responsabilitate politică. El a afirmat că bucureștenii au ținut cont de eșecurile USR, iar ceea ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării și la cel al Mediului a influențat votul pentru Drulă. În același timp, Băsescu a precizat că nu crede că sprijinul lui Nicușor Dan l-a afectat negativ pe Drulă, fiind convins că factorii menționați anterior au avut un impact semnificativ asupra rezultatului.

„Eu când am plecat de la Primărie la Cotroceni și am pus mâna pe creștetul lui Videanu a ieșit din primul tur. Ar fi fost normal ca urmașul celui care a ajuns președinte să câștige. Dar domnul Drulă a candidat în condițiile în care USR a avut numai eșecuri în ultima perioadă. O luăm cu salina de la Praid, avem acum nenorocirea de la Prahova în care 100.000 de oameni nu au apă. Dar cel mai mult a deranjat că doamna ministru a Mediului,care se ocupă și de Praid și de Prahova, nu și-a asumat răspunderea. Toți sunt vinovați, doar ea nu e vinovată. Nu se poate ministru fără responsabilitate politică. Nu cred că bucureștenii, știind că Drulă reprezintă USR, nu au contabilizat eșecurile USR-ului. Ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării și la cel al Mediului s-a contabilizat în votul bucureștenilor. Nu cred că susținerea din partea lui Nicușor Dan l-a tras în jos pe Drulă. Sunt convins că ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării și la cel al Mediului a avut un impact consistent asupra votului pentru Drulă.”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a comentat și evoluția Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Conform analizei sale, electoratul nu a fost păcălit de strategia lui George Simion, iar candidata Anca Alexandrescu a plătit prețul lipsei de credibilitate și al mesajelor ineficiente.