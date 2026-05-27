 Maghiarii îi dau dreptate lui Traian Băsescu. Riscuri directe pentru Nicușor Dan: A arătat unde e pericolul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară că varianta unui guvern condus de Radu Burnete implică riscuri directe pentru Nicuşor Dan, în cazul în care executivul ar eșua. Liderul UDMR a făcut referire la o observație formulată în trecut de fostul președinte Traian Băsescu, despre pericolul ca un eventual „guvern al președintelui” să afecteze direct imaginea șefului statului.

Kelemen Hunor a explicat că Radu Burnete poate fi considerat un tehnocrat, având un parcurs profesional în zona de business și ocupând în prezent funcția de consilier prezidențial. Liderul UDMR a apreciat că avertismentul lui Traian Băsescu este corect, deoarece un eventual eșec al unui guvern format de un apropiat al președintelui s-ar răsfrânge asupra lui Nicușor Dan.

Totodată, Kelemen Hunor s-a declarat convins că un nou guvern va primi votul Parlamentului și va fi învestit. El a precizat că, din experiența sa parlamentară, problema nu este dacă executivul va trece de vot, ci cât de stabil poate fi proiectul politic pe termen lung.

„Radu Burnete e tehnocrat. Despre el poţi să spui că e tehnocrat, vine din zona de business, e consilier prezidenţial şi mai e ceva ce a zis la un moment dat Traian Băsescu, dacă merge pe ideea de guvernul meu – un consilier prezidenţial să formeze un guvern – şi lucrurile vor eşua, totul se va sparge în capul preşedintelui Dan. Categoric are dreptate Traian Băsescu. Cu experienţa lui a arătat unde este pericolul”, a declarat Kelemen Hunor într-o intervenție la Euronews.

Liderul UDMR consideră că în acest moment nu poate fi proiectat un guvern care să reziste până în 2028, deși ar fi utilă o viziune politică pe termen mediu, de 5-7 ani. El a amintit că formula anterioară de coaliție, în care Ilie Bolojan ar fi urmat să fie premier, era gândită până în aprilie 2027, moment după care urma rotația la conducerea executivului. În opinia sa, acel calendar permitea inclusiv pregătirea bugetului pe termen mai lung.

„Parlamentul va da un vot. Mie nu mi-e frică că nu va fi investit guvernul. Din experienţa mea parlamentară, va fi investit. Deci nu asta va fi problema, că nu trece. (…) Eu nu cred că putem proiecta în acest moment un guvern până în 2028. E bine să te gândeşti până în 2028, ar fi bine să fim în stare să ne gândim măcar pe termen mediu 5-6-7 ani, hai să nu ne gândim 10 ani. (…) Oricum, guvernul, coaliţia care s-a destrămat în formula cunoscută cu Bolojan premier era până în aprilie 2027. Urma rotativa. Deci, puteai să proiectezi ceva până-n 2027, să pregăteşti şi bugetul”, a mai spus Kelemen Hunor.

În paralel, la Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe variante pentru funcția de prim-ministru, toate din afara grupărilor politice parlamentare, potrivit unor surse politice. Discuțiile actuale vizează în special nivelul de susținere pe care viitorul guvern l-ar putea avea în rândul deputaților și senatorilor.

Printre numele vehiculate pentru postul de premier se află Radu Burnete, dar și Eugen Tomac, europarlamentar și consilier la Cotroceni. O altă variantă discutată este Delia Velculescu, cea care a fost luată în calcul și la formarea precedentului Guvern.

În spațiul public a fost menționat și numele lui Şerban Matei, care ocupă în prezent funcția de director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul Banca Naţională a României.