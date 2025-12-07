Fostul președinte al României a comentat cu fermitate rezultatele parțiale ale exit-poll-urilor, insistând că formațiunile suveraniste sunt departe de influența politică la care aspirau.

Băsescu a subliniat că Anca Alexandrescu – asociată în spațiul public cu sloganul „Marș” – a reușit să adune un scor mai ridicat decât AUR în Capitală:

„Suveraniștii nu sunt atât de puternici și de nebătut, cum declarau până acum. Doamna Marș a obținut un rezultat care este mai mare decât scorul suveraniștilor. Doamna Alexandrescu a adăugat și ea ceva la zestrea pe care i-a dat-o partidul lui George Simion.”

Fostul șef al statului a remarcat că voturile bucureștenilor s-au redistribuit în mod neașteptat, iar o parte dintre cei nemulțumiți de oferta politică tradițională au preferat să voteze candidați independenți sau anti-sistem, ceea ce a influențat scorul partidelor mari.

În analiza sa, Băsescu a punctat și impactul prezenței liderului USR în cursa pentru Primăria Capitalei. În opinia lui, intrarea lui Cătălin Drulă în competiție a fragmentat segmentul de vot anti-PSD și anti-PNL, ceea ce a dus la o modificare a rezultatelor finale:

„La fel putem spune ce rezultat ar fi avut domnul Ciucu dacă nu candida domnul Drulă.”

Potrivit fostului președinte, votul dispersat în dreapta spectrului politic a influențat mai ales ecuația dintre Ciucu și Daniel Băluță, însă efectele finale se vor vedea abia după numărarea completă a voturilor.

Băsescu a comentat și rezultatul candidatului PSD, Daniel Băluță, despre care spune că ar fi putut obține un scor mai bun dacă partidul său ar fi avut o strategie unitară.

Referindu-se la tensiunile interne ale social-democraților, el a afirmat:

„Dacă Grindeanu nu ar fi făcut acel joc dublu, bucureștenii ar fi votat mai degrabă cu Băluță. În afară de cel care a ieșit pe locul 1, toți au pierdut.”

Băsescu consideră că actuala conducere a PSD nu a reușit să își gestioneze eficient propriile conflicte interne, ceea ce s-a reflectat în rezultatele din Capitală.

El a adăugat și o referire la implicarea președintelui în campanie, pe care o consideră una corectă:

„Eu cred că președintele a fost onest în a-și susține candidatul la limita constituționalității și ăsta e rezultatul”.

În privința viitorului administrativ al Capitalei, Traian Băsescu s-a arătat optimist atât în ce privește prestația lui Ciucu, cât și în privința capacității acestuia de a construi o majoritate funcțională în Consiliul General:

„Domnul Ciucu, cu experiența pe care a dobândit-o, că e primar de sector, nu cred că nu va reuși să coaguleze o majoritate ca să își atingă anumite obiective”.

Fostul președinte consideră că experiența administrativă a lui Ciprian Ciucu îl va ajuta să negocieze atât cu PNL, cât și cu alte formațiuni politice, astfel încât să-și poată implementa proiectele pentru bucureșteni.