Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a mărturisit că și-ar dori să-i aibă consilieri pe Traian Băsescu sau pe Nicușor Dan, ambii foști primari ai Capitalei, care au ajuns ulterior președinți ai României.

Aflat pe platourile de televiziune de la Digi24, Ciucu a fost întrebat pe care dintre foștii primari l-ar alege ca și consilier. El a răspuns că l-ar alege pe Traian Băsescu.

Apoi, pus de moderatorul emisiunii să aleagă dintre Sorin Oprescu, Gabriela Firea și Nicușor Dan, Ciucu a indicat că l-ar alege evident pe Nicușor Dan.

Primarul general a vorbit și despre bugetul pentru implementarea referendumului legat de București. El a spus că până acum coaliția nu a discutat în detaliu bugetul și că el a avut întâlniri separate cu Daniel Băluță pentru a se înțelege asupra priorităților.

Ciprian Ciucu a mai explicat că a avut o singură rundă de discuții împreună cu Daniel Băluță și Nicușor Dan, dar nu au ajuns la un acord complet, pentru că el știe care sunt nevoile reale ale orașului și vrea să facă reforme fără să bage Bucureștiul în probleme financiare luna viitoare.

Ciucu a adăugat că urmează să mai discute cu ministrul de Finanțe și cu premierul Ilie Bolojan și că se bazează pe sprijinul lui Nicușor Dan. El a mai spus că are o viziune clară și că deja a început să lucreze la pașii necesari pentru a o pune în aplicare.

„Dintre cei trei, evident, pe Nicușor Dan. Coaliția nu a avut discuții în profunzime pe bugetul Bucureștiului până acum. Aceste discuții le-am dus eu, parțial, într-o serie de întâlniri cu Daniel Băluță, tete-a-tete, ca să ne calibrăm. (…) Am avut o singură rundă de discuții împreună cu Băluță și cu Nicușor Dan. Nu ne-am aliniat foarte mult, pentru că eu știu care sunt nevoile reale ale Bucureștiului și ca să pot să fac niște reforme trebuie să nu intrăm în incapacitate de plată acum, adică luna viitoare, și urmează să am un rând de discuții cu Ministrul de Finanțe, cu premierul Ilie Bolojan și urmează să venim toți la masă. Mă bazez sincer pe sprijinul domnului Nicușor Dan. Eu pot să fac lucrurile, să le pun la punct, așa cum mi-am dorit. Viziunea există, știu care sunt pașii, m-am apucat să lucrez la ei”, a declarat Ciucu.

Traian Băsescu a absolvit în 1976 Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Navigație, secția comercial. În 1995, a urmat cursurile Avansate de Management în Industria Transportului Maritim ale Academiei Norvegiene, beneficiind de o bursă oferită de statul norvegian.

În domeniul profesional, Băsescu a început ca ofițer maritim pe nave de mare tonaj la NAVROM Constanța, între 1976 și 1981, ocupând treptat pozițiile de ofițer maritim III, II și I. Între 1981 și 1987 a fost căpitan de cursă lungă și comandant al navelor „Argeș”, „Crișana” și „Biruința”, aceasta din urmă fiind nava amiral a flotei comerciale române.

Ulterior, între 1987 și 1989, a fost șeful Agenției NAVROM din Anvers, iar în perioada 1989-1990 a ocupat funcția de director general al Inspectoratului de Stat al Navigației Civile din Ministerul Transporturilor. În 1990-1991 a fost subsecretar de stat și șeful departamentului Transporturilor Navale din cadrul aceluiași minister.

Traian Băsescu și-a început activitatea politică în anii ’90. În perioada 1991-1992, a fost ministru al Transporturilor în guvernele Roman și Stolojan și a coordonat campania electorală a lui Petre Roman.

În legislatura 1992-1996, Băsescu a fost deputat al Partidului Democrat și vicepreședinte al Comisiei de Industrie și Servicii a Camerei Deputaților. În 1996, a demisionat din Parlament și a renunțat la imunitatea parlamentară.

A fost președintele României între 20 decembrie 2004 și 21 decembrie 2014.

La nivel european, între 2 iulie 2019 și 15 iulie 2024, Traian Băsescu a fost membru al Grupului Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară din România.

În această perioadă, a făcut parte din mai multe delegații și comisii parlamentare: a fost membru al delegației la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina, al Comisiei pentru afaceri externe și al Subcomisiei pentru securitate și apărare, precum și membru al delegației la Adunarea Parlamentară Euronest și al delegației pentru relațiile cu Statele Unite.

De asemenea, între 10 februarie 2020 și 15 iulie 2024, a fost implicat în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară.