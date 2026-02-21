Prezența lui Nicușor Dan la evenimentul internațional din capitala SUA a devenit rapid subiect de dispută în spațiul public. Interacțiunea cu Donald Trump – inclusiv o formulare considerată de unii drept gafă de protocol – a alimentat comentarii intense pe rețelele sociale.

În cadrul podcastului Contrapunct, Dan Andronic a propus o lectură opusă valului de critici, descriind vizita ca pe un succes semnificativ de imagine pentru România.

Jurnalistul Dan Andronic a criticat focalizarea pe faptul că Donald Trump i s-ar fi adresat lui Nicușor Dan cu titulatura de „prim-ministru”, considerând că reacțiile publice ignoră mesajul general transmis de liderul american, potrivit EVZ.

„Toți v-ați legat de faptul că i-a spus prim-ministru. Voi vă dați seama ce tâmpenii spuneți?”, a afirmat Andronic. În opinia sa, impactul pozitiv al declarațiilor lui Trump despre România ar trebui să cântărească mai mult decât o eroare de adresare.

Pentru a ilustra ideea, Andronic a propus un scenariu ipotetic: cum ar fi fost perceput momentul dacă Trump ar fi folosit titulatura corectă, dar ar fi transmis un mesaj negativ la adresa României.

Prin această comparație, jurnalistul a susținut că publicul devine uneori „opac”, preferând să amplifice o gafă minoră în loc să observe tonul favorabil al declarațiilor oficiale.

Dan Andronic a subliniat caracterul rar al aprecierilor formulate de Donald Trump la adresa României:

„Eu n-am mai auzit președinte al Statelor Unite […] care să vorbească atât de frumos despre România. […] De la Donald Trump niciodată nu o să auzi lucruri de tipul ăsta decât dacă vrea să le spună”.

El l-a descris pe Trump drept „un creator de atmosferă”, sugerând că mesajele sale reflectă intenții deliberate, nu simple formule diplomatice.

Tăriceanu și Coșarcă: note de scepticism

În aceeași discuție, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu și jurnalistul Radu Coșarcă au avut intervenții mai rezervate. Cei doi au nuanțat interpretarea entuziastă a lui Andronic, invocând aspecte legate de contextul politic și de percepția publică internă.

Deși nu au contestat relevanța întâlnirii, au atras atenția asupra riscurilor de comunicare și asupra sensibilităților diplomatice.

Vizita, „gură de oxigen” pentru relația bilaterală?

Dan Andronic a argumentat că deplasarea la Washington a fost esențială pentru menținerea dialogului strategic cu SUA. În acest cadru, el a făcut referire la politica executivului condus de Ilie Bolojan:

„a tamponat toate interesele americane, a blocat toate proiectele americane din România”.

Potrivit jurnalistului, vizita lui Nicușor Dan ar fi reprezentat „o gură de oxigen” pentru relația româno-americană.

Un moment politic cu ecouri prelungite

Evenimentul de la Washington continuă să provoace reacții divergente, reflectând polarizarea opiniei publice. Pentru unii, întâlnirea cu Donald Trump indică o consolidare a profilului extern al României; pentru alții, episodul ridică semne de întrebare privind comunicarea și simbolistica diplomatică.