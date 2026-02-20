Discuția din cadrul podcastului de vineri a atins și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington D.C. Formatul, inițiat de administrația condusă de Donald Trump, a fost creat inițial pentru a sprijini reconstrucția din Gaza și ulterior extins la o misiune mai amplă de soluționare a conflictelor.

Reuniunea a reprezentat prima întâlnire oficială a acestui mecanism, iar prezența României a fost analizată din perspectiva impactului asupra relațiilor bilaterale cu Statele Unite.

În cadrul dialogului, Radu Coșarcă a susținut că, în ultimele luni, Nicușor Dan a lipsit de la mai multe evenimente internaționale relevante. El a menționat sesiunea aniversară a Organizația Națiunilor Unite, desfășurată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de existență, precum și reuniunea de la Davos și la Conferința de Securitate de la Munchen.

Potrivit jurnalistului, aceste absențe ar fi putut avea consecințe negative în relația cu Statele Unite, în contextul în care președintele este principalul responsabil pentru politica externă.

Dan Andronic a declarat că reuniunea Consiliului pentru Pace reprezintă un proiect susținut direct de Donald Trump. El a susținut că refuzul participării la un astfel de eveniment ar fi putut avea consecințe semnificative, spre deosebire de absența de la alte reuniuni internaționale.

În opinia jurnalistului, prezența președintelui la Washington ar constitui un semnal pozitiv în contextul relațiilor bilaterale.

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că participarea la reuniune reprezintă un pas important. El a arătat că prezența președintelui la acest eveniment ar putea deschide noi oportunități în relația cu Statele Unite.

Radu Coșarcă: Șeful diplomației române, cel care girează toată diplomația română, președintele țării, Nicușor Dan, în patru luni de zile a ratat trei ocazii: Sesiunea ONU aniversară, când s-au împlinit 80 de ani, în octombrie anul trecut, Davos și Munchen. Dan Andronic: Dar aici era aici era un proiect marca Donald Trump, un proiect la care președintele Trump ținea personal. Deci dacă-l refuzai și pe ăsta … Că nu te-ai dus la Davos, n-a observat nimeni. Călin Popescu-Tăriceanu: Sunt de părere că deja este un mare pas. Radu Coșarcă: Eu eu spun așa când când nu vii din lumea asta politică internațională, că dacă ar fi fost ministru, prim-ministru și așa mai departe era ok, dar când bifezi absențe într-una, asta în raport cu Statele Unite, sigur ar fi fost catastrofal. Și acuma să mai spun ceva. Poate fi un mare avantaj. A fost doar un început de oportunitate. De fapt, altceva nici nu s-a întâmplat, așa cum cu nonșalanță și o franchețe nepolitică, ne-a spus și președintele în celebrele, misterioasele întâlniri pe care le construia presa pe hol și așa mai departe, s-au schimbat politețuri pentru că au și durat un minut. Dan Andronic: Nu pot să cred că tu ești naiv pentru că ești un om care înțelege mult mai bine lucrurile astea decât 99% din cei care ne privesc. Ăsta era formatul. Hai să-ți mai spun un lucru. În condițiile în care premierul Ilie Bolojan a tamponat toate interesele americane, a blocat toate proiectele americane din România, faptul că președintele Nicușor Dan s-a dus acolo este o gură de oxigen.

Radu Coșarcă a afirmat că participarea la reuniunea inaugurală ar putea crește șansele unei viitoare vizite oficiale la Casa Albă. El a menționat existența unor informații potrivit cărora România ar pregăti propuneri de afaceri în valoare de peste 30 de miliarde de dolari.

Potrivit afirmațiilor din podcast, astfel de inițiative ar putea fi discutate într-un cadru care ar privilegia cooperarea economică, în contextul actualelor relații bilaterale dintre România și Statele Unite.