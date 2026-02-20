Premierul Ilie Bolojan a reamintit, vineri, la recepția organizată de Ziua Națională a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt active în România și că ele ajută la dezvoltarea și modernizarea țării. El a menționat că se simte onorat să participe la eveniment și a transmis respectul și cele mai bune urări ale Guvernului României către poporul japonez. L-a felicitat pe doamna prim-ministru Sanae Takaichi pentru câștigarea alegerilor recente și i-a urat succes în mandat.

Premierul a precizat că, din martie 2023, România și Japonia sunt legate printr-un Parteneriat Strategic, care reflectă o prietenie de peste 100 de ani.

El a adăugat că această relație se vede în cifre și proiecte: Japonia este principalul partener de export al României în Asia, iar în primele zece luni din 2025 schimburile comerciale au depășit 1 miliard de dolari și continuă să crească. Bolojan a spus că România își dorește investiții noi, proiecte comune și transfer de tehnologie și a dat exemplul magistralei de metrou M6, un proiect care va aduce beneficii atât românilor, cât și turiștilor care vizitează București.

„Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a marca Ziua Naţională a Japoniei şi aniversarea Majestăţii Sale, Naruhito, Împăratul Japoniei. În numele Guvernului României, permiteţi-mi să vă transmit respectul nostru şi cele mai bune gânduri dumneavoastră şi poporului japonez. De asemenea, o felicit pe doamna prim-ministru Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile de la începutul lunii şi îi doresc succes în mandat. Astăzi, această relaţie se vede în cifre şi în proiecte. Japonia este principala destinaţie a exporturilor româneşti în Asia. În primele zece luni din 2025, schimburile comerciale au depăşit 1 miliard de dolari şi continuă să crească. Peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre. Dorim investiţii noi, proiecte comune şi transfer de tehnologie. Magistrala de metrou M6 este un astfel de proiect care va aduce beneficii evidente atât românilor, cât şi turiştilor care vor veni să ne viziteze la Bucureşti”, a declarat Bolojan, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei.

Premierul a spus că vede oportunități clare în industrie, energie, tehnologie și cercetare, de la energia nucleară și cea regenerabilă, la inteligență artificială și digitalizare.

El a menționat că Centrul pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele arată că România și Japonia pot dezvolta proiecte mari împreună. A adăugat că există multe forme de cooperare între cele două țări și că acestea trebuie folosite la maximum pentru a transforma ideile în soluții practice care să aducă beneficii reale economiilor lor. Premierul a spus și că participarea României la Expo 2025 Osaka, unde aproape un milion de oameni au vizitat pavilionul românesc, reprezintă un capital de imagine ce trebuie folosit pentru noi investiții și colaborări.

Bolojan a mai zis că trăim o perioadă complicată din punct de vedere al securității, dar chiar dacă România și Japonia sunt departe geografic, ele sunt apropiate prin valori și interese comune. El a subliniat că susține o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană, NATO și Japonia pentru a apăra democrația și regulile care mențin stabilitatea internațională.

La final, premierul a transmis Împăratului Naruhito și poporului japonez urări de sănătate și prosperitate.