Verdictul Curtea Constituțională a României în disputa referitoare la pensiile de serviciu din magistratură este privit ca un episod cu impact politic major. În spațiul public, decizia este asociată cu consolidarea poziției Guvernului în raport cu un subiect sensibil și intens disputat.

În acest context, Victor Ciutacu a susținut că premierul Ilie Bolojan obține un avantaj strategic relevant pentru continuarea programului de ajustări bugetare.

„Strict politic, Ilie Bolojan nu a gândit tactic deloc rău războiul de gherilă cu magistrații. Pe care, momentan, l-a câștigat. Epopeea modificării legii speciale a pensiilor în domeniu, dincolo de succesul de moment, i-a dat o uriașă gură de aer pentru viitorul apropiat. Pentru că, învingându-i la Curtea Constituțională pe procurori și judecători, cea mai ațoasă și mai țeapănă pe picioare categorie profesională, și-a luat viteză pentru viitoarele tăieri de masă. Pe care a și început să le anunțe.”, a declarat Victor Ciutacu.

Jurnalistul consideră că victoria juridică poate funcționa ca precedent pentru alte măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

În analiza sa, Ciutacu a indicat că una dintre primele decizii ar putea viza eliminarea normei de hrană, în pofida rezervelor exprimate de partenerii de coaliție.

„Întâi de toate, cu efect imediat, în ciuda opoziției din gură a partenerilor de coaliție de la PSD și a fițelor celor de la USR, va rade norma de hrană.”

Tema normei de hrană a generat deja dezbateri politice, fiind asociată cu discuțiile privind eficientizarea cheltuielilor statului.

Victor Ciutacu a anticipat că următoarele intervenții ar putea viza pensiile din sistemul de ordine publică și siguranță națională.

„Apoi, ca pas următor în operațiunea așa-zisei reformări a sistemului de stat, va intra cu buldozerul în pensiile sistemului de ordine publică și siguranță națională. Acolo nu sunt 6.000 de inși, ca în magistratură, ci sute de mii.”

Comentariul subliniază amploarea potențială a impactului social și politic.

Jurnalistul a făcut referire și la dinamica electorală recentă, sugerând existența unor tensiuni între opțiunile de vot și efectele ulterioare ale politicilor publice.

„Ironia sorții e că rezerviștii, nemulțumiți de faptul că Marcel Ciolacu nu a acceptat recalcularea pensiilor militare (…) și-au canalizat voturile în special către liberali. Al căror președinte, premier în funcție astăzi, anunță măcel în sistemul de pensii militare. În definitiv, au ce au votat și pe cine și-au dorit.”

Victor Ciutacu avertizează că eventualele reforme în zona pensiilor militare și a beneficiilor din sistemul de apărare pot genera reacții puternice.

„Evident că Ilie Bolojan va întâmpina mari greutăți s-o facă și va deveni țintă predilectă. Nu-i ușor să te bați cu poliția și serviciile secrete deodată.”

Analiza evidențiază costurile politice asociate unor măsuri de austeritate într-un context social tensionat.

În concluzie, Ciutacu a accentuat ideea că decizia CCR poate avea efecte pe termen lung asupra curajului politic al Executivului.

„Contează enorm puterea precedentului și, căpos cum e, după ce a reușit să dea gaura în munte, nu se va opri până la capătul tunelului. Evident, e foarte riscant politic. Și uman (…) Întrebarea e dacă a luat în calcul alternativa că s-ar putea să-i iasă și să-și organizeze propria înmormântare politică.”

Un nou capitol în dezbaterea despre reforme

Decizia CCR și reacțiile generate în spațiul public readuc în prim-plan dezbaterea privind sustenabilitatea cheltuielilor bugetare, reforma sistemului de pensii speciale și echilibrul dintre ajustările fiscale și stabilitatea socială.