La declarațiile de după închiderea urnelor au lipsit avocații Gheorghe Piperea și Marius Lulea, recent înlocuiți în structura de coordonare a alianței cu Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Atmosfera a fost una rezervată, iar Anca Alexandrescu – cunoscută pentru pozițiile sale critice la adresa sistemului politic – a descris contextul electoral drept „un moment complicat pentru țara noastră”.

În fața presei, candidata a transmis un mesaj adresat tuturor celor care au trecut pe la urne, indiferent de opțiunea politică:

„Vreau să mulțumesc tuturor bucureștenilor care au ieșit la vot, indiferent de votul pe care l-au dat. Este un moment complicat pentru țara noastră”.

Alexandrescu a pus accentul pe prezența scăzută la vot, considerând-o un semnal de alarmă:

„Îmi pare rău că au ieșit atât de puțin bucureșteni la vot. Cred că este principala misiune a noastră, a tuturor, atât a celor care fac politică, cât și a presei, să reușească să-i convingă pe oameni să-și recapete încrederea pentru vot”.

Candidata alianței „Dreptate pentru București” a transmis că nu dorește să intre în analize premature bazate pe cifrele provizorii:

„Eu nu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment, pentru că, așa cum știți, exit poll-urile sunt rezultatele de la ora 19:00. Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”.

Referirea la anul 2024 readuce în discuție anularea controversată a alegerilor prezidențiale, un moment la care Alexandrescu face apel ori de câte ori solicită precauție în fața sondajelor.

În încheiere, ea a reafirmat angajamentele făcute în campanie:

„Indiferent care va fi rezultatul la finalul numărătorii voturilor, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București”.

Liderul AUR, George Simion, a comentat rezultatul Ancăi Alexandrescu, exprimându-și satisfacția moderată, mai ales în condițiile unei campanii desfășurate cu resurse limitate.

În opinia sa, campania electorală a fost marcată de manipulări și folosirea tendențioasă a sondajelor:

„Am văzut multe forme de manipulare. Sondajele și exit poll-urile au fost folosite pentru a ridica sau coborî un candidat. Noi menținem mișcarea suveranistă. Vom face analiza acestei campanii”.

Simion a criticat și guvernarea, pe care o acuză că nu a corectat problemele majore din legislația electorală:

„Au anulat alegeri, nu au revenit la două tururi la primărie. Vom vota pentru aceste proiecte”.

În final, liderul AUR a remarcat că scorul obținut la București îi confirmă partidului o poziție solidă în capitală, în ciuda provocărilor:

„Am avut resurse puține în campanie. Ni s-a spus că București nu este favorabil electoral pentru AUR, cred că un prim obiectiv a fost bifat, suntem parte a societății bucureștene”.

Candidata SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a reacționat imediat după publicarea primelor estimări ale exit-poll-urilor anunțate la închiderea urnelor, sondaje care o plasează pe poziția a cincea, cu un scor de 6%.

În mesajul ei adresat susținătorilor, Ciceală a transmis: