La declarațiile de după închiderea urnelor au lipsit avocații Gheorghe Piperea și Marius Lulea, recent înlocuiți în structura de coordonare a alianței cu Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Atmosfera a fost una rezervată, iar Anca Alexandrescu – cunoscută pentru pozițiile sale critice la adresa sistemului politic – a descris contextul electoral drept „un moment complicat pentru țara noastră”.
Mesajul Ancăi Alexandrescu pentru votanți
În fața presei, candidata a transmis un mesaj adresat tuturor celor care au trecut pe la urne, indiferent de opțiunea politică:
„Vreau să mulțumesc tuturor bucureștenilor care au ieșit la vot, indiferent de votul pe care l-au dat. Este un moment complicat pentru țara noastră”.
Alexandrescu a pus accentul pe prezența scăzută la vot, considerând-o un semnal de alarmă:
„Îmi pare rău că au ieșit atât de puțin bucureșteni la vot. Cred că este principala misiune a noastră, a tuturor, atât a celor care fac politică, cât și a presei, să reușească să-i convingă pe oameni să-și recapete încrederea pentru vot”.
Candidata alianței „Dreptate pentru București” a transmis că nu dorește să intre în analize premature bazate pe cifrele provizorii:
„Eu nu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment, pentru că, așa cum știți, exit poll-urile sunt rezultatele de la ora 19:00. Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”.
Referirea la anul 2024 readuce în discuție anularea controversată a alegerilor prezidențiale, un moment la care Alexandrescu face apel ori de câte ori solicită precauție în fața sondajelor.
În încheiere, ea a reafirmat angajamentele făcute în campanie:
„Indiferent care va fi rezultatul la finalul numărătorii voturilor, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București”.
George Simion reacționează. Critici la adresa sondajelor și a guvernării
Liderul AUR, George Simion, a comentat rezultatul Ancăi Alexandrescu, exprimându-și satisfacția moderată, mai ales în condițiile unei campanii desfășurate cu resurse limitate.
În opinia sa, campania electorală a fost marcată de manipulări și folosirea tendențioasă a sondajelor:
„Am văzut multe forme de manipulare. Sondajele și exit poll-urile au fost folosite pentru a ridica sau coborî un candidat. Noi menținem mișcarea suveranistă. Vom face analiza acestei campanii”.
Simion a criticat și guvernarea, pe care o acuză că nu a corectat problemele majore din legislația electorală:
„Au anulat alegeri, nu au revenit la două tururi la primărie. Vom vota pentru aceste proiecte”.
În final, liderul AUR a remarcat că scorul obținut la București îi confirmă partidului o poziție solidă în capitală, în ciuda provocărilor:
„Am avut resurse puține în campanie. Ni s-a spus că București nu este favorabil electoral pentru AUR, cred că un prim obiectiv a fost bifat, suntem parte a societății bucureștene”.
Reacția Ancăi Ciceală după primele estimări
Candidata SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a reacționat imediat după publicarea primelor estimări ale exit-poll-urilor anunțate la închiderea urnelor, sondaje care o plasează pe poziția a cincea, cu un scor de 6%.
În mesajul ei adresat susținătorilor, Ciceală a transmis:
„Le mulțumesc tuturor voluntarilor, tuturor celor car au dat o șansă unui proiect nou… Pentru noi, una dintre mizele alegerilor a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureștiul le-a evita mulți ani: criza locuirii (cu care se confruntă foarte multă lume), consolidarea clădirilor cu risc seismic, un București verde pe care vrem să-l construim și un vot pozitiv nu un vot pentru răul cel mai mic, toate acestea sunt astăzi subiecte pe agenda orașului și vi se datorează vouă, celor care ați înțeles că politica nu trebuie sa rămână blocată în trecut (…)”.
