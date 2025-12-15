Victor Ponta a declarat că ceea ce s-a întâmplat în jurul lui Călin Georgescu nu a fost întâmplător, ci rezultatul unei strategii bine puse la punct. Potrivit acestuia, patronatul Realitatea și Anca Alexandrescu ar fi acționat în acord cu echipa lui Crin Antonescu, scopul final fiind acela ca Antonescu să ajungă președintele României.

Ponta a explicat la România TV că această colaborare ar fi vizat redirecționarea voturilor electoratului lui Călin Georgescu către George Simion. El a invocat inclusiv datele Autorității Electorale Permanente, care ar indica decontări de milioane de lei, sugerând că mecanismul ar fi fost unul bine finanțat și atent gestionat.

Fostul premier susține că, la un moment dat, Călin Georgescu și-a dat seama că este utilizat ca piesă într-un joc politic mai mare. Din acest motiv, Georgescu nu ar mai fi acceptat să joace rolul care îi fusese atribuit.

Victor Ponta consideră că, în ciuda acestor evenimente, Călin Georgescu rămâne o figură importantă pentru o parte semnificativă a electoratului. El afirmă că Georgescu este perceput în continuare drept candidatul care ar fi trebuit să ajungă în turul al doilea al alegerilor, înainte ca scrutinul să fie anulat.

Ponta a vorbit despre existența unor persoane pe care le descrie drept paraziți politici, care se lipesc de lideri pentru a-i compromite sau folosi în interesul sistemului. El susține că astfel de personaje apar constant în jurul oamenilor politici, indiferent dacă este vorba despre Călin Georgescu, George Simion, Victor Ponta sau Nicușor Dan.

În opinia sa, acești paraziți ar fi protejați de sistem și trimiși deliberat pentru a influența și compromite liderii care au potențial electoral. Ponta afirmă că rolul lor este de a deturna mesajul politic și de a submina credibilitatea celor în jurul cărora gravitează.