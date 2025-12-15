Victor Ponta spune că a existat o strategie politică coordonată
Victor Ponta a declarat că ceea ce s-a întâmplat în jurul lui Călin Georgescu nu a fost întâmplător, ci rezultatul unei strategii bine puse la punct. Potrivit acestuia, patronatul Realitatea și Anca Alexandrescu ar fi acționat în acord cu echipa lui Crin Antonescu, scopul final fiind acela ca Antonescu să ajungă președintele României.
Ponta a explicat la România TV că această colaborare ar fi vizat redirecționarea voturilor electoratului lui Călin Georgescu către George Simion. El a invocat inclusiv datele Autorității Electorale Permanente, care ar indica decontări de milioane de lei, sugerând că mecanismul ar fi fost unul bine finanțat și atent gestionat.
Călin Georgescu ar fi realizat că este folosit și s-ar fi retras din joc
Fostul premier susține că, la un moment dat, Călin Georgescu și-a dat seama că este utilizat ca piesă într-un joc politic mai mare. Din acest motiv, Georgescu nu ar mai fi acceptat să joace rolul care îi fusese atribuit.
Victor Ponta consideră că, în ciuda acestor evenimente, Călin Georgescu rămâne o figură importantă pentru o parte semnificativă a electoratului. El afirmă că Georgescu este perceput în continuare drept candidatul care ar fi trebuit să ajungă în turul al doilea al alegerilor, înainte ca scrutinul să fie anulat.
Critici dure la adresa „paraziților” din jurul politicienilor
Ponta a vorbit despre existența unor persoane pe care le descrie drept paraziți politici, care se lipesc de lideri pentru a-i compromite sau folosi în interesul sistemului. El susține că astfel de personaje apar constant în jurul oamenilor politici, indiferent dacă este vorba despre Călin Georgescu, George Simion, Victor Ponta sau Nicușor Dan.
În opinia sa, acești paraziți ar fi protejați de sistem și trimiși deliberat pentru a influența și compromite liderii care au potențial electoral. Ponta afirmă că rolul lor este de a deturna mesajul politic și de a submina credibilitatea celor în jurul cărora gravitează.
„În primul rând, a fost o strategie. Patronul Realitatea și doamna Anca au fost mână în mână cu echipa lui Crin, ca să-l scoată președinte. I-au luat voturile lui Georgescu pentru Simion. E vorba de bani mulți, asta spune AEP: milioane decontate. Păi cum vine asta: ‘Sunteți plătiți să faceți emisiune cu mine, iar eu sunt la Brașov, la schi’.
Georgescu a realizat că este folosit și nu a mai acceptat asta. Eu cred că rămâne în continuare Călin Georgescu foarte important pentru o categorie important de electorat. Rămâne cel care trebuia să fie în turul doi și s-a anulat.
Cred că genul acesta de paraziți, care vin și se lipesc de câte un om politic – fie că-l cheamă Georgescu, Simion, Ponta sau Nicușor – sunt paraziți protejați de sistem. Îi trimite special să paraziteze oameni politici, să-i compromită, să-i folosească. Călin Georgescu s-a trezit. Eu sper că se trezește și Simion și înțelege că are o datorie față de cei care îl votează.
Sper că vrea să-și facă datoria față de cei care votează AUR, sătui de un sistem rău, nu sunt oameni răi, pro-ruși sau alte tâmpenii. Sunt oameni disperați, care s-au săturat de sistemul actual. Iar Simion trebuie, aşa cum a făcut şi Georgescu, să lase paraziții de lângă el și să-și facă datoria față de oamenii care așteaptă de la el o schimbare adevărată„, a declarat Victor Ponta la România TV.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.