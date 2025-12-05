Reprezentanții Pantone descriu „Cloud Dancer” ca o nuanță care aduce un moment de respiro și liniște. Este un alb delicat, plăcut, capabil să creeze o atmosferă calmă în orice spațiu sau proiect de design. Conform comunicatului oficial, această culoare încurajează relaxarea și concentrare, fiind potrivită atât pentru amenajări interioare, modă, cât și pentru proiecte vizuale. Versatilitatea sa constă în capacitatea de a susține întregul spectru cromatic, dar și de a evidenția orice alt ton cu care este combinată.

Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, a explicat pentru Time că „Cloud Dancer” aduce „promisiunea clarității” într-o perioadă în care oamenii își regândesc viitorul și locul în lume. Ea a subliniat că nuanța se potrivește cu orice, putând fi folosită atât ca element central, cât și ca fundal, fie alături de culori puternice, fie de pasteluri delicate.

Institutul Pantone, divizia specializată în analiza culorilor a companiei Pantone LLC, este recunoscut la nivel global pentru influența sa în domeniile modei, designului interior și graficii.

Institutul este creatorul celebrului Pantone Matching System, standardul utilizat pentru a asigura consistența culorilor în întreaga industrie creativă. În fiecare an, experții Pantone petrec luni întregi analizând tendințele culturale și estetice pentru a selecta o nuanță care să reprezinte spiritul vremurilor.

În anii trecuți, Pantone a ales, de regulă, tonuri calde și reconfortante. Pentru 2025, nuanța desemnată a fost „Mocha Mousse”, un maro intens care evocă confortul subtil al cafelei și ciocolatei.

În 2024, „Peach Fuzz”, un portocaliu roz catifelat și plin de emoție, a dominat lumea designului. Tradiția culorii anului a început în 2000, când Pantone a ales „Cerulean Blue”, inspirată de cerul senin.

Căutările „trending” ale românilor pe Google arată o combinație interesantă între realitatea internă, cultura pop și tradiție. Românii par conectați, atenți, curioși și imprevizibili – o adevărată „Românie cu de toate”! Analiza Google pentru 2025 arată că nedumeririle și interesele acestora au variat de la rețeta de miel la cuptor și Ion Iliescu, până la cum să crești copii puternici mental, demonstrând diversitatea preocupărilor.

Căutările indică un interes crescut pentru evenimentele interne, precum alegerile prezidențiale, și pentru sărbătorile creștine tradiționale, de unde și popularitatea rețetelor de miel și cozonac.

Moartea lui Ion Iliescu a urcat fostul președinte pe locul al doilea în topul căutărilor „trending”, depășind evenimente internaționale sau virale, cum ar fi asasinarea influencerului Charlie Kirk sau decesul Papei Francisc.

La categoria „Căutări populare” sau „General”, topul include: „Insula iubirii” pe locul 7, Labubu pe locul 9 și Papa Francisc pe locul 10. Iată clasamentul complet Google pentru această categorie:

Nicușor Dan Ion Iliescu George Simion iPhone 17 Charlie Kirk Prezență vot Insula Iubirii 2025 FCSB PAOK Labubu Papa Francisc

La categoria „Oameni”, Melania Trump a intrat în topul de interes al românilor, situându-se pe un remarcabil loc 8, după Mihaela Rădulescu:

Nicușor Dan George Simion Călin Georgescu Bianca Censori Laura Vicol Mihaela Rădulescu Sebastian Stan Melania Trump Ilie Bolojan Crin Antonescu

La categoria „Filme”, Google indexează „Cravata Galbenă”, filmul recent lansat în cinematografe al lui Serge Ioan Celibidachi, pe locul 3, după „Nosferatu” și „Anora”, dar mult înainte de ceea ce critica de specialitate a denumit „dezastrul Albă ca Zăpada”:

Nosferatu Anora Cravata galbenă Minecraft Movie Culpa Nuestra The Gorge Babygirl Frankenstein Snow White Thunderbolts

Google a publicat topul căutărilor legate de Crăciun, evidențiind interesul românilor pentru târgurile de profil din țară și străinătate, renii lui Moș Crăciun și vacanța școlară:

Târg de Crăciun Viena 2025

Târg de Crăciun Budapesta 2025

Târg de Crăciun București 2025

Târg de Crăciun Craiova 2025

Vacanță de Crăciun 2025

Crăciun rit vechi 2025

Târg de Crăciun Cluj 2025

Târg de Crăciun Sibiu 2025

Târg de Crăciun Brașov 2025

Renii lui Moș Crăciun

Cea mai captivantă categorie este, probabil, cea clasificată sub cuvântul „Cum”, deoarece reflectă cel mai clar preocupările românilor. De la „cum se alege Papa”, la „cum arată buletinul de vot” sau chiar „cum se desparte în silabe termenul ‘subiect’”, căutările demonstrează o varietate largă de interese și curiozități.

Cum arată buletinul de vot Cum se vopsesc ouăle Cum a votat diaspora Cum se alege Papa Cum arată Labubu Cum să crești copii puternici mental Cum va fi vremea de Paște Cum se face cozonacul Cum trec la Hidroelectrica Cum se desparte în silabe subiect

La categoria „Idei”, Google variază între mărțișoare pentru copii, ciorbă, și tatuaje pentru bărbați:

Idei mărțișoare copii Idei de Valentines Day Idei cină Idei tatuaje bărbați Idei de prânz Idei cină rapidă Idei de ciorbă Idei de afaceri la țară Idei de desen Idei pachețel școală

La „Seriale”, „Adolescence”, filmul despre problematicile adolescentului zilelor noastre, a fost foarte bine indexat – de altfel este un subiect care a fost foarte discutat pe tot parcursul anului:

Squid Game Adolescence Ginny and Georgia From Wednesday Season 2 The Summer I Turned Pretty Aziz The Last of Us Season 2 Dexter Resurrection American Primeval

O categorie care, până nu de mult, nu exista, își face loc în căutările pe Google: Inteligența Artificială. Interesul românilor s-a axat pe următoarele subiecte:

Olimpiada de inteligență artificială Inteligență artificială gratis Inteligență artificială online Inteligență artificială Google Inteligență artificială China Ce este inteligența artificială Inteligență artificială pe telefon Curs inteligență artificială Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente Inteligență artificială poze

Printre domeniile de interes ale românilor au fost dietele, iar clasamentul arată așa:

Dieta Cerin Dieta Mara Bănică Dieta Metabolică Dieta Hashimoto Dieta Moromete Dieta cu ou fiert Dieta Mayo Dieta Uruguayană Dieta cu banane Dieta de rotație

Dacă, la categoria „Rețete”, anul trecut cea pentru „Dubai” a rupt topurile, anul acesta, a căzut pe locul al doilea, în detrimentului prozaicului drob de miel:

Drob de miel rețetă tradițională Ciocolată Dubai rețetă Rețetă pască cu brânză Rețetă drob de pui simplă Drob de miel rețetă ardelenească Miel la cuptor rețetă Rețetă pască Jamila Rețeta Mihaelei pască fără aluat Rețetă drob de miel cu prapure Rețetă chiftele de porc

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost întocmite pe baza listelor „trending”, adică a căutărilor care au înregistrat o creștere semnificativă față de 2024, pe o perioadă mai lungă de timp.

Spre deosebire de listele obișnuite cu cei mai căutați termeni – care sunt ordonate după volumele absolute de căutare și rămân relativ constante de la an la an – listele „trending” oferă o imagine clară asupra intereselor specifice ale utilizatorilor pentru anul 2025.