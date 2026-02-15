Anii guvernați de Cal includ 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 și 2026, iar elementul Foc se leagă de anii care se termină în 6 sau 7, corespunzând polarităților Yang Fire și Yin Fire. Ziua Li Chun, considerată începutul primăverii, a avut loc pe 4 februarie, iar la 12 februarie simbolica tranziție se află deja în dinamica actuală a anului.

Practici precum purtarea culorii roșii, stabilirea intențiilor pentru noul ciclu sau ritualurile tradiționale marchează acest început, potrivit unui material publicat în Vogue. În 2026, Anul Nou chinezesc începe pe 17 februarie, cu sărbători care includ focuri de artificii, mese festive, plicurile roșii și dansuri tradiționale, și se încheie cu Festivalul Lanternelor, pe 3 martie. Anul Calului de Foc va continua până pe 6 februarie 2027.

Dacă 2025, Anul Șarpele de Lemn, a fost caracterizat de ajustări, reevaluări și renunțarea la tipare vechi, 2026 vine cu o energie complet diferită. Calul de Foc simbolizează accelerare, inițiativă și o dinamică rapidă a schimbării. În contrast, Capra de Foc din 2027 aduce echilibru, creativitate și o reașezare după intensitatea anului precedent. În această succesiune simbolică, adaptabilitatea rămâne esențială: cei care se ajustează flexibil la schimbări vor gestiona mai bine provocările perioadei.

Previziune: 2026 aduce oportunități de progres și schimbări rapide pentru Șobolani. Energiea Calului de Foc îi va impulsiona să ia decizii rapide și să inițieze proiecte noi.

Sfat: Concentrați-vă pe planificare și nu vă grăbiți prea mult; riscul vine din impulsivitate. Cooperarea cu partenerii vă va aduce succes.

Previziune: Bivolii vor simți presiunea schimbărilor accelerate. Este un an în care răbdarea și perseverența devin cheia.

Sfat: În loc să forțați lucrurile, adaptați-vă la dinamica evenimentelor și fiți flexibili în relațiile personale și profesionale.

Previziune: Tigrii se vor simți energizați și motivați în 2026. Calul de Foc le accentuează curajul și dorința de aventură.

Sfat: Folosiți această energie pentru a începe proiecte ambițioase, dar păstrați-vă echilibrul emoțional și evitați conflictele impulsive.

Previziune: Iepurii vor fi provocați să iasă din zona lor de confort. Anul Calului de Foc poate aduce schimbări neașteptate în carieră și viața personală.

Sfat: Fiți adaptabili și evitați deciziile impulsive. Sprijinul prietenilor și al familiei va fi crucial pentru a naviga cu succes anul.

Previziune: Dragonii beneficiază de un an puternic și dinamic. Este momentul să-și pună ideile ambițioase în aplicare și să profite de oportunitățile de avansare.

Sfat: Gestionați cu atenție relațiile de muncă și evitați conflictele inutile; energia este mare, dar poate fi destabilizatoare dacă nu este canalizată corect.

Previziune: Șerpii vor fi provocați să fie mai activi și să accepte schimbările rapide. Este un an în care pot fi necesare ajustări în plan personal și profesional.

Sfat: Folosiți intuiția și analiza înainte de a lua decizii importante; evitați impulsivitatea și concentrați-vă pe strategii pe termen lung.

Previziune: Pentru cei născuți sub semnul Calului, 2026 este un an de energie maximă, oportunități de afirmare și realizări importante.

Sfat: Canalizați energia în proiecte constructive și evitați excesele; atenție la relațiile personale, care pot fi tensionate dacă nu vă temperați impulsurile.

Previziune: Caprele pot simți presiunea unui an intens. Este necesară adaptarea la schimbări rapide și menținerea echilibrului emoțional.

Sfat: Prioritizați sănătatea și stabilitatea emoțională; evitați să luați decizii majore sub presiune.

Previziune: Maimuțele vor beneficia de creativitate și agilitate. Anul Calului de Foc le stimulează curiozitatea și dorința de a explora noi direcții.

Sfat: Folosiți această energie pentru a învăța, a călători și a experimenta, dar nu neglijați responsabilitățile importante.

Previziune: Cocoșii vor avea nevoie de disciplină și răbdare. Schimbările rapide pot genera stres dacă nu există o organizare bună.

Sfat: Concentrați-vă pe priorități și evitați să vă supraîncărcați; planificarea atentă va aduce rezultate pozitive.

Previziune: Câinii se pot confrunta cu provocări în relații și la locul de muncă. Este un an care solicită flexibilitate și adaptare rapidă.

Sfat: Evitați conflictele și folosiți inteligența emoțională pentru a gestiona situațiile tensionate; sprijinul prietenilor și al familiei este esențial.

Previziune: Porcii vor beneficia de armonie și noroc moderat. Este un an potrivit pentru consolidarea relațiilor și finalizarea proiectelor începute.

Sfat: Folosiți răbdarea și calmul pentru a evita deciziile impulsive; atenția la detalii vă va aduce succes.