BERBEC La muncă, ziua de vineri poate aduce o situație în care trebuie să iei o decizie rapidă, poate o aprobare, poate un document care trebuie trimis repede. E posibil să fie lăsată o sarcină pe umerii tăi, dar cel mai probabil o să o gestionezi cu o viteză care surprinde. Spre după-amiază, mintea poate începe deja să zboare spre seară. Poate simți impulsul să pregătești ghetuțele, să le pui frumos lângă ușă, ca un gest simpatic care îți amintește de copilărie. Seara, casa ta pare că ar „prinde viață”.

TAUR La birou, ziua poate fi mai mult administrativă: acte, cifre, verificări, ceva ce necesită calmul tău. Poate primești o întrebare legată de o plată sau un buget. În a doua parte a zilei, te poți simți atras de ideea unor cumpărături ordonate, poate o cutiuță frumoasă în care să pui dulciurile pentru Moș Nicolae sau un mic cadou pentru cineva drag. Ai putea verifica ghetuțele, să fie curate și așezate simetric, cum îți place ție. Ziua poate avea o liniște plăcută.

GEMENI Vineri, energia de la locul de muncă poate fi imprevizibilă: două telefoane la care nu te așteptai, un coleg care vine cu o veste și o mică schimbare de program. Te poate stimula ritmul acesta. Spre final, atenția ta poate să alunece către lista de cumpărături: poate îți vine ideea să iei ceva amuzant, mic și simbolic, perfect pentru ghetuțe. S-ar putea să fii și tu nerăbdător, ca și cum aștepți ceva bun. Seara poate fi animată și plină de mici surprize.

RAC La locul de muncă, ziua de vineri poate aduce o conversație folositoare, poate cu cineva mai calm decât tine, care îți explică un detaliu tehnic. Poate reușești să îndeplinești o sarcină care stă de ceva timp în aer. După program însă, energia se poate muta în totalitate spre casă. Poate te apuci să lustruiești ghetuțele, cu un fel de grijă afectuoasă care te liniștește. Seara poate fi caldă și dulce.

LEU Vineri ai putea avea parte de o mini-situație care te pune față în față cu provocările tale în a comunica eficient: explici, sintetizezi, clarifici. Cineva poate aprecia felul în care gestionezi un moment tensionat. Spre final, te poate prinde atmosfera de sărbătoare care plutește deja în aer. Poate alegi cele mai frumoase ghetuțe, poate chiar vrei să faci o poză cu ele aranjate perfect. Poți adăuga un mic detaliu festiv, o fundă, o lumânare, o crenguță decorativă. Te poate prinde un chef nebănuit de a sărbători.

FECIOARĂ Ziua de vineri poate aduce o eficiență specială. Poate rezolvi trei chestiuni tehnice la rând, ceva ce îți dă un sentiment de ordine. Un coleg poate apela la tine pentru o explicație. Spre seară, poți intra într-un ritm de pregătiri foarte meticulos pentru Moș Nicolae. Poate speli ghetuțele, poate verifici dacă sunt perfect aliniate. Poate alegi să pui un preșuleț alb pe sub ele, ca să arate impecabil. Îți poate aduce o satisfacție specială acest tip de ritual.

BALANŢĂ La muncă, ziua de vineri poate fi despre relații: discuții, acorduri, două opinii de împăcat. Poți avea talentul să calmezi situații fără să pari implicat în vreun conflict. Spre după-amiază, însă, atenția poate migra spre ceva mai dulce. La tine vine segmentul dulciurilor: poate cauți ceva bun pentru ghetuțe, poate te tentează ciocolata, poate te gândești la o cutie festivă. E posibil să te cuprindă cheful de a decora discret un colțișor din casă. Seara poate fi încântătoare.

SCORPION La birou, ziua poate fi intensă, dar productivă. Poate trebuie să rezolvi o chestiune sensibilă sau cineva îți cere o opinie directă. Ai putea observa un mic joc între doi colegi și îl interpretezi corect. Când se apropie finalul programului, te poate apuca un entuziasm mocnit pentru pregătirea serii. Poate alegi o pereche specială de ghetuțe, poate mai elegantă, poate simbolică. Poți așeza totul cu o precizie ritualică. E posibil să simți o emoție neașteptată și plăcută.

SĂGETĂTOR Vineri, la locul de muncă, ritmul poate fi imprevizibil: se mai schimbă o prioritate, apare un telefon, cineva cere ajutor. Te poate stimula dinamica asta. Spre seară, te poate prinde cheful de cumpărături rapide, poate ceva colorat, poate ceva util, poate un cadou mic. Ai putea aranja ghetuțele cu un aer vesel, ca și cum ai pregăti nu doar o tradiție, ci o mică petrecere. Poate pui lângă ele o notiță, o glumă sau un desen. E o zi care poate fi generoasă cu buna dispoziție.

CAPRICORN În prima parte a zilei, ziua de vineri poate fi foarte pragmatică: decizii, clarificări, sarcini care cer structură. Poți rezolva ceva important, mai ales dacă ține de bani, acte sau termene. După program însă, partea serioasă poate lăsa loc unei tradiții liniștite. Poate pregătești ghetele tale preferate, cele mai curate și mai bine întreținute. Le poți aranja cu o simplitate elegantă, fără artificii. E posibil să simți un fel de calm satisfăcător în această rutină. O seară tihnită poate fi cea mai bună alegere.

VĂRSĂTOR La muncă, ziua poate veni cu idei noi, cu un coleg care te provoacă intelectual sau cu un proiect care se reactivează. Poți surprinde pe cineva cu o perspectivă la care nu s-a gândit. După-amiază însă, entuziasmul se poate muta în zona tradiției. Poate alegi ghetuțele cele mai atipice sau mai haioase. Le poți pune într-un mod creativ, cum îți e felul, nu la ușă, ci într-un loc simbolic sau original. Poate vine și un chef de experiment culinar: mere coapte, biscuiți, ceva simplu, dar special.

PEŞTI Vineri, la locul de muncă, ai putea simți un pic de oboseală, dar paradoxal asta te poate face mai atent la detaliile esențiale. Poate primești un feedback util sau un sfat bun. Spre finalul zilei, atmosfera se poate deschide complet spre ajunul Moșului Nicolae. Poate pregătești ghetuțele cu multă grijă, poate pui lângă ele o mică lumânare sau un obiect care are sens pentru tine. E posibil să trăiești o emoție caldă, simplă, dar intensă. Seara poate deveni surprinzător de frumoasă.