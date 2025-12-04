Stocăm zilnic pe telefon poze, parole, conturi bancare, emailuri și aplicații sensibile. Așa că atunci când vine momentul să îl schimbăm și să-l vindem eventual, chiar dacă pare că ai șters câteva lucruri, multe date pot rămâne stocate în memorie sau în cloud.

Primul pas când vrem să vindem sau să donăm telefonul vechi este să salvăm toate datele importante. Pentru poze și clipuri, cea mai sigură variantă este utilizarea unui serviciu cloud, cum ar fi Google Photos sau iCloud, în funcție de telefon.

Asigură-te că sincronizarea este completă și verifică manual dacă ultimele fișiere apar salvate.

Bineînțeles că nu este obligatoriu să le salvezi online, mai ales dacă avem foarte multe poze sau clipuri video. Toate pot fi stocate și local pe PC, laptop sau pe un hard extern.

Și pentru documente, conversații sau fișiere descărcate, este bine să faci o copie suplimentară pe un laptop sau pe un hard extern.

Unele aplicații de mesagerie permit exportul conversațiilor. Nu te baza pe ideea că totul este deja salvat automat!

Înainte de resetare, verifică dacă ești conectat la conturile tale principale. Este esențial să te deconectezi manual de la contul Google sau Apple ID. Altfel, telefonul poate rămâne blocat pentru următorul utilizator prin funcția de protecție antifurt.

Tot acum este momentul să dezactivezi funcțiile de localizare, cum ar fi Find My iPhone sau Find My Device, și să ștergi cardurile bancare salvate în aplicațiile de plată.

După ce ești sigur că datele sunt salvate și conturile eliminate, urmează resetarea la setările din fabrică. Aceasta se face din meniul de setări și șterge toate datele personale de pe dispozitiv.

Este important să nu sari peste acest pas și să nu te limitezi la ștergerea manuală a fișierelor, deoarece acestea pot fi recuperate.

După resetare, pornește telefonul și verifică dacă apare ecranul inițial de configurare. Acesta este semnul că datele tale nu mai sunt pe dispozitiv.

Bineînțeles, nu uita să scoți cartela SIM și cardul de memorie, dacă telefonul mai folosește unul. Verifică starea fizică a dispozitivului și șterge-l de conturi din alte aplicații mai puțin evidente.

Dacă vinzi telefonul, este util să pregătești și accesoriile sau cutia, dar mai ales să fii sigur că nu există nicio legătură activă cu identitatea ta digitală.