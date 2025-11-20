Kaufland accelerează transformarea digitală a rețelei, într-un moment în care comportamentul de cumpărare al românilor se schimbă rapid, iar tehnologia devine esențială pentru eficiență și loializarea clienților.

Retailerul investește în extinderea serviciului K-Scan, în dezvoltarea aplicației Kaufland Card ca hub digital complet și în integrarea inteligenței artificiale în procesele interne — de la optimizarea lanțului de aprovizionare și reducerea risipei, până la personalizarea ofertelor.

În același timp, tendințe precum orientarea tot mai puternică spre produse locale, atenția crescută la buget și preferința pentru soluții rapide și intuitive conturează un 2026 în care retailul devine, inevitabil, „phygital”.

Valer Hancaș: Serviciul K-Scan este disponibil în prezent în aproape 60 de magazine din rețea. Este o soluție care le oferă clienților mai mult control și eficiență la cumpărături, permițându-le să scaneze produsele direct în timp ce parcurg rafturile, folosind scannerul din magazin sau aplicația Kaufland, prin Kaufland Card digital. La final, tot ce trebuie să facă este să scaneze codul QR la casele express și să plătească, fără să mai scoată produsele din coș.

Rezultatele de până acum sunt foarte încurajatoare. Potrivit unui studiu realizat de iSense Solutions în iunie 2025, 80% dintre cei care testează serviciul aleg să îl folosească din nou. Motivele sunt simple: economisesc timp la casă (55%), nu mai pierd timp și energie pentru a scoate și rearanja produsele din coș (46%) și au un control mai bun asupra listei de cumpărături (45%).

Faptul că un serviciu relativ nou este utilizat cu un asemenea interes arată că, atunci când tehnologia este cu adevărat simplă și intuitivă, oamenii o integrează firesc în rutina lor de zi cu zi. În perioada următoare, ne propunem să extindem treptat K-Scan în cât mai multe magazine, pentru ca tot mai mulți clienți să se bucure de o experiență de cumpărături rapidă, simplă și digitală.

Valer Hancaș: Retailul se schimbă într-un ritm accelerat, iar tehnologia a devenit parte din ADN-ul experienței de cumpărături la Kaufland. Oamenii își doresc astăzi simplitate, autonomie și personalizare, iar toate acestea se regăsesc în modul în care ne dezvoltăm.

Aplicația Kaufland Card este centrul acestei transformări digitale, un hub intuitiv și ușor de folosit care reunește promoții personalizate, reviste digitale, rețete, lista de cumpărături și istoricul achizițiilor. Dincolo de beneficii, aplicația creează o legătură mai strânsă cu brandul: clienții pot vota ONG-urile care primesc finanțare dintr-un fond de 100.000 de euro, pot încărca mașinile electrice prin proiectul E-Mobility sau se pot bucura de experiențe speciale, precum intrarea rapidă la Untold, ori accesul gratuit la evenimente precum petrecerea aniversară a celor 20 de ani de Kaufland România din vara aceasta.

Ne-am dorit ca tehnologia să aducă și interactivitate, nu doar confort. Prin „Caruselul cu Oferte”, utilizatorii descoperă promoții speciale și pot colecta steluțe pentru a susține cauze sociale. În această toamnă, am adus în magazine și Ștrumfii, o colecție de 20 de figurine în ediție limitată, disponibile prin scanarea Kaufland Card. Tot în aplicație se desfășoară și campania „Deschide ușa Crăciunului”, unde posesorii Kaufland Card pot activa, până pe 16 decembrie, participarea la o tombolă cu marele premiu, un BMW i4 electric.

Pe lângă componenta de gamification, am introdus și mecanisme concrete de sprijin pentru bugetul zilnic: „Coșul Albastru”, cu reduceri de 15% la sute de produse esențiale, și campania „Magazinul tău preferat e vecinul tău bun”, prin care clienții primesc cupoane de reducere personalizate, în funcție de istoricul lor de cumpărături.

Ne-am dorit ca experiența din magazine să fie cât mai fluentă și intuitivă. Casele self-scan și serviciul K-Scan oferă rapiditate și control, iar aplicația completează acest proces. În același timp, explorăm noi canale de comunicare, de la WhatsApp la platforma Roblox, care ne permit să fim mai aproape de clienți, într-un format actual și relevant.

Testăm constant și soluții inovatoare în magazine. Un exemplu este Avo Scanner, introdus la Kaufland Barbu Văcărescu, un dispozitiv care analizează gradul de coacere al avocado-ului, pentru ca alegerea să fie mai simplă și pentru a preveni risipa alimentară.

Prin toate aceste inițiative, folosim tehnologia pentru a aduce mai mult confort, eficiență și bucurie în experiența de cumpărături – zi de zi, în fiecare magazin.

Valer Hancaș: Inteligența artificială este deja integrată în operațiunile noastre și va fi, în viitor, un diferențiator cheie. McKinsey estimează că, până în 2030, retailul va deveni complet „phygital”, în care experiența din magazin se împletește natural cu cea digitală, iar AI joacă un rol esențial în această tranziție.

Astăzi, AI ne ajută să optimizăm lanțul de aprovizionare – de la prognoza cererii și dynamic pricing, până la planificarea stocurilor și optimizarea rafturilor. Rezultatul este clar: mai puțină risipă, disponibilitate mai bună la raft și timpi de reacție mai rapizi.

Cea mai vizibilă valoare o aduce însă în relația cu clientul. Prin Kaufland Card, AI ne permite să înțelegem comportamentele de cumpărare și să personalizăm, în timp real, ofertele, promoțiile și conținutul. Fiecare client primește o experiență adaptată nevoilor sale – simplă, intuitivă și prietenoasă.

Privim AI și prin prisma sustenabilității: folosind IoT și algoritmi inteligenți, optimizăm consumul energetic al magazinelor, o investiție cu impact direct atât pentru client, cât și pentru comunitate. Un aspect important este că AI nu înlocuiește oamenii din retail, ci îi sprijină. Le simplifică munca, le accelerează deciziile și le oferă mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat – interacțiunea cu clientul.

Viitorul retailului nu mai ține de alegerea între tradițional, modern sau online, ci de felul în care acestea se completează. Iar inteligența artificială este instrumentul care face posibilă această integrare.

Valer Hancaș: Consumatorul de astăzi este mult mai educat, mai informat și mai atent la ceea ce pune în coș. Este prudent în cheltuieli, dar și exigent cu alegerile sale, ceea ce ne provoacă, ca retailer, să fim mai buni, mai transparenți și mai aproape de nevoile reale ale clienților.

Observăm o loialitate tot mai mare față de produsele românești, pe care le percep drept gustoase, sănătoase, dar și o modalitate prin care pot sprijini economia locală. Clienții caută prospețime, autenticitate și calitate superioară, fără să facă compromisuri la siguranță sau la sustenabilitate. În paralel, interesul pentru produse bio, vegane sau din game specializate, fără gluten sau fără lactoză, deși rămâne nișat, continuă să crească.

Confortul rămâne esențial. Consumatorii preferă soluții rapide, adaptate ritmului de viață actual, iar tehnologia devine un catalizator important în acest sens. Ne îndreptăm către un model complet phygital, un proces care redefinește retailul și modul în care construim relația cu clientul.

Totodată, vedem un trend de downtrading, pe măsură ce clienții își optimizează bugetele. Se orientează către branduri accesibile sau către mărcile proprii, care oferă cel mai bun raport calitate-preț. De aceea, campania noastră „Deschide ușa Crăciunului” este gândită special pentru a sprijini bugetele familiilor și pentru a menține echilibrul între accesibilitate, calitate și bucuria sărbătorilor petrecute cu cei dragi.

Valer Hancaș: Segmentele de produse care au avut un raport optim între preț și calitate sunt cele care au înregistrat cele mai mari creșteri. Prețul rămâne un criteriu esențial, mai ales în contextul ultimilor ani marcați de inflație și de o mai mare prudență în cheltuieli. Tot mai mulți consumatori își planifică atent bugetele, caută oferte și promoții și se orientează către produse care oferă valoare reală pentru prețul plătit.

În același timp, trendul „buy local” s-a consolidat. Dacă în urmă cu 20 de ani produsele internaționale erau asociate ideii de calitate, astăzi opt din zece români aleg constant produse românești, potrivit unui studiu iSense Solutions – pentru prospețimea, tradiția și familiaritatea pe care le oferă. Fructele, legumele și produsele de bază locale se regăsesc cel mai des în coșul de cumpărături, din dorința de a sprijini economia națională, de a regăsi gustul autentic de altădată și de a ști exact ce mănâncă și de unde provin alimentele.

Valer Hancaș: În 2026, ne așteptăm ca piața de retail alimentar să evolueze moderat, dar susținut – un ritm care reflectă maturizarea industriei și presiunea constantă pentru inovare, eficiență și sustenabilitate.

Retailul nu mai e definit doar de preț. Diferențiatorul devine experiența pe care o oferi: cât de simplu, rapid și plăcut este procesul de cumpărare, cât de relevant este sortimentul, cât de bine înțelegi nevoile clientului. Iar la fel de important ca experiența este sistemul de valori al companiei: transparența, sustenabilitatea, sprijinul pentru producători locali, implicarea în comunitate.

Vedem o piață tot mai competitivă, dar și mai ancorată în realitățile sociale și economice. A crescut interesul pentru digitalizare, automatizări, soluții smart care simplifică viața clientului – de la K-Scan și casele self-checkout, până la aplicația Kaufland Card și campaniile digitale interactive. În paralel, consumatorii devin tot mai atenți la calitate, trasabilitate și impactul social și de mediu al alegerilor lor. Iar aceste așteptări ridică ștacheta pentru întreaga industrie.

Pentru noi, toate aceste tendințe se traduc prin investiții susținute într-un retail mai eficient, mai responsabil și aliniat întotdeauna la așteptările clienților noștri.