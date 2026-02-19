Decizia AUR este catalogată de simpatizanți drept o sinucidere politică, în condițiile în care partidul a crescut în sondaje prin opoziția față de certificatul verde, iar Alexandra Păcuraru s-a numărat printre susținătoarele restricțiilor din pandemie, notează EVZ. Aceasta a interzis accesul nevaccinaților în platoul emisiunii sale, într-o perioadă în care AUR organiza proteste împotriva segregării pe criterii medicale.

În trecut, Alexandra Păcuraru a fost îndepărtată de la Realitatea Plus chiar de tatăl său, Maricel Păcuraru. Ulterior, a avut un conflict public cu Anca Alexandrescu, realizatoarea care i-a preluat emisiunea, scandal intens mediatizat la momentul respectiv. În prezent, situația pare să se fi detensionat.

Prezentarea oficială a noii vicepreședinte AUR a avut loc la Constanța, în cadrul unei conferințe de presă care a durat aproape o oră. Flancată de liderii locali ai partidului, Alexandra Păcuraru a susținut un discurs de aproximativ șase minute, cu accente populiste, în care a citat din Ioan Gură de Aur și a vorbit despre unitate și demnitate națională. Ea a afirmat că românii nu mai sunt demni în propria țară și că își dorește să schimbe această situație, deși în urmă cu doi ani împărțea societatea între vaccinați și nevaccinați.

Nemulțumirea din partid este amplificată de lipsa oricărei poziționări critice față de declarațiile și atitudinile din 2021. În acea perioadă, pe burtiera emisiunii sale apărea mesajul emisiune liberă de nevaccinați, iar actuala vicepreședintă AUR îi amenința public pe parlamentarii lui George Simion că îi va demasca dacă s-au vaccinat pe ascuns.

Pentru o parte dintre membri, cooptarea Alexandrei Păcuraru reprezintă o trădare a electoratului anti-sistem, în special a celor care au participat la protestele din decembrie 2021 organizate de George Simion împotriva certificatului verde. La acel moment, AUR era singurul partid care se opunea vehement restricțiilor, în timp ce Alexandra Păcuraru era asociată cu discursul pro-restricții din media.

În spațiul online și în rândul unor foști susținători ai partidului apar întrebări legate de motivația din spatele acestei numiri, fiind avansate ipoteze privind o posibilă componentă financiară sau o strategie de auto-sabotare. România TV a relatat că sume importante de bani ar fi fost direcționate lunar de la partidul lui George Simion către Maricel Păcuraru, inclusiv în campania electorală, când firmele controlate de acesta și de copiii săi ar fi primit 5 milioane de euro de la AUR. Potrivit aceleiași surse, într-o singură zi ar fi fost plătite 450.000 de euro pentru o emisiune realizată de Anca Alexandrescu.