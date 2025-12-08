Băluță a fost definit prin ce a făcut, nu prin cine este ca lider. În București, simplele realizări administrative nu creează opțiune electorală. Capitala este majoritar nemulțumită, iar profilarea exclusiv pe rezultate nu funcționează fără o identitate puternică. A părut competent, dar nu diferit.

Candidatul nu s-a poziționat ca ruptură sau continuitate. A evitat contrastul natural cu fostul primar și nu a explicat în ce fel reprezintă o schimbare reală. Bucureștiul cere claritate. Băluță nu a oferit-o.

Depolitizarea campaniei a diluat identitatea. Lipsa brandului PSD — în mod special într-un oraș polarizat — a produs absenționism în bazinul tradițional de stânga. Electoratul propriu nu a simțit chemare. A rezultat un vot slab mobilizat, fără energie internă.

Campania a fost construită ca și cum Băluță intra cu prima șansă. Această iluzie a creat vulnerabilitate. A transmis ideea că va atrage voturi conjuncturale și a deschis calea votului util pentru dreapta.

În realitate, era nevoie de strategia urmăritorului: ofensivă, contrast, atac calibrat. Un liberal asociat „școlii Bolojan – austeritate” putea fi o țintă strategică clară. Linia nu a fost folosită.

Bucureștiul votează lideri cu profil urban puternic. Băluță a rămas candidatul unui sector, proiectat insuficient la nivel de Capitală.

Programul a părut o extensie a Sectorului 4, nu o viziune pentru oraș.

Nu a existat un element distinctiv recognoscibil.

A mizat pe reputația de administrator, nu pe construcție narativă.

Nu a existat definirea adversarului. Nu a existat contrast.

Fără ofensivă, Bucureștiul nu se mobilizează.

Nu s-a creat un momentum. Nu s-a creat comunitate.

Fără voluntari, fără entuziasm, fără presiune de jos în sus, chiar și o candidatură solidă tehnic rămâne inertă.

Electoratul urban reacționează rapid când percepe o ierarhie.

Băluță nu a convins că poate urca în preferințe, iar votul util a migrat spre dreapta.

Asta arată că ideea de centrare pe rezultate nu este eficientă. Emotia e mai importanta. Sia caesat este un efect al depolitizarii candidatului (sigla PSD era ”ascunsă” in afișe).

Ce arată toate acestea

Campania a arătat un candidat muncitor, dar fără identitate urbană recognoscibilă.

A evitat contrastul cu trecutul și nu a oferit nicio proiecție de viitor diferită.

Nu a capitalizat politic acolo unde avea avantaj.

Nu a folosit strategia corectă pentru poziția din sondaje.

Bucureștiul nu votează administratori neutri. Votează identități puternice, contraste clare și alternative precise.