Profilare neclară
Băluță a fost definit prin ce a făcut, nu prin cine este ca lider. În București, simplele realizări administrative nu creează opțiune electorală. Capitala este majoritar nemulțumită, iar profilarea exclusiv pe rezultate nu funcționează fără o identitate puternică. A părut competent, dar nu diferit.
Lipsa unei alternative clare la trecut
Candidatul nu s-a poziționat ca ruptură sau continuitate. A evitat contrastul natural cu fostul primar și nu a explicat în ce fel reprezintă o schimbare reală. Bucureștiul cere claritate. Băluță nu a oferit-o.
Evitarea tușei politice
Depolitizarea campaniei a diluat identitatea. Lipsa brandului PSD — în mod special într-un oraș polarizat — a produs absenționism în bazinul tradițional de stânga. Electoratul propriu nu a simțit chemare. A rezultat un vot slab mobilizat, fără energie internă.
Strategia greșită: candidatul „de pe locul întâi”
Campania a fost construită ca și cum Băluță intra cu prima șansă. Această iluzie a creat vulnerabilitate. A transmis ideea că va atrage voturi conjuncturale și a deschis calea votului util pentru dreapta.
În realitate, era nevoie de strategia urmăritorului: ofensivă, contrast, atac calibrat. Un liberal asociat „școlii Bolojan – austeritate” putea fi o țintă strategică clară. Linia nu a fost folosită.
Lipsa contrastului și a identității urbane
Bucureștiul votează lideri cu profil urban puternic. Băluță a rămas candidatul unui sector, proiectat insuficient la nivel de Capitală.
Programul a părut o extensie a Sectorului 4, nu o viziune pentru oraș.
Nu a existat un element distinctiv recognoscibil.
Campanie defensivă într-un oraș ofensiv
A mizat pe reputația de administrator, nu pe construcție narativă.
Nu a existat definirea adversarului. Nu a existat contrast.
Fără ofensivă, Bucureștiul nu se mobilizează.
Absența energiei civice
Nu s-a creat un momentum. Nu s-a creat comunitate.
Fără voluntari, fără entuziasm, fără presiune de jos în sus, chiar și o candidatură solidă tehnic rămâne inertă.
Votul util decisiv
Electoratul urban reacționează rapid când percepe o ierarhie.
Băluță nu a convins că poate urca în preferințe, iar votul util a migrat spre dreapta.
Votul în sectorul 4 arată egalitate între Băluță și Ciucu, pe când în sectorul 6, Ciucu a câștigat detașat
Asta arată că ideea de centrare pe rezultate nu este eficientă. Emotia e mai importanta. Sia caesat este un efect al depolitizarii candidatului (sigla PSD era ”ascunsă” in afișe).
Ce arată toate acestea
- Campania a arătat un candidat muncitor, dar fără identitate urbană recognoscibilă.
- A evitat contrastul cu trecutul și nu a oferit nicio proiecție de viitor diferită.
- Nu a capitalizat politic acolo unde avea avantaj.
- Nu a folosit strategia corectă pentru poziția din sondaje.
Bucureștiul nu votează administratori neutri. Votează identități puternice, contraste clare și alternative precise.
