George Simion a comentat și rezultatele obținute de AUR la alegerile parțiale din București și Buzău, apreciindu-le drept cele mai bune pentru formațiune în actualul ciclu electoral. El a subliniat că partidul a reușit să crească constant la toate tipurile de alegeri, locale, parlamentare și prezidențiale.

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, liderul AUR a afirmat că situația acestuia depășește dimensiunea personală și reprezintă un principiu fundamental pentru partid: respectarea votului exprimat de cetățeni. Simion consideră că formațiunea sa nu se poate dezice de decizia electoratului și nu poate accepta încercări de decredibilizare, în contextul în care președintele în exercițiu nu a făcut public raportul pentru anularea alegerilor nici după un an.

„După 24 noiembrie și după 6 decembrie când alegerile au fost anulate, România s-a împărțit în două. Și nu mai vorbim nici de stânga și dreapta, nu mai vorbim poate nici de patrioți și suveraniști, vorbim de cei care vor să revină la o Românie democratică, o Românie liberă și la alegeri corecte, cu reguli respectate, și alții care susțin, sub numele unui fals pro-europenism, o clică care duce România în faliment. (…) AUR și la alegerile locale, parlamentare și prezidențiale a crescut de la o rundă la alta”, a afirmat Simion.

Simion a mai declarat că îi este alături lui Călin Georgescu în dificultățile prin care acesta trece și subliniază că asupra acestuia sunt exercitate presiuni și chiar represiune politică, având în vedere că și-a depus candidatura și a câștigat alegeri care ulterior au fost anulate.

„Călin Georgescu este un principiu. Eu v-am spus de nenumărate ori că nu e vorba de Călin Georgescu ca persoană, ci e vorba de un principiu. Nu ne putem dezice de voința poporului român. Atâta timp cât domnul care este acum la Palatul Cotroceni pretinde că exista un raport despre motivele pentru care s-au anulat alegeri. Și acel raport nu apare în spațiu public. Păi nu ne vom dezice, indiferent de câte urzeli apar, de câte intrigi încearcă unii și alții televizat despre ce face Simion și ce face AUR, și cum rămâne Simion fără Partidul AUR. Suntem alături de domnul Călin Georgescu în încercările grele prin care el trece și bănuim, pe bună dreptate, că are parte de o represiune politică, prin prisma faptului că și-a depus candidatura și a câștigat niște alegeri”, a mai spus Simion.

În raport cu propriul rol politic, liderul AUR a invocat voturile primite la nivel național, afirmând că susținerea celor peste cinci milioane de români îi conferă responsabilitatea de a duce mai departe lupta pentru democrație, alegeri libere, apărarea intereselor poporului român și promovarea unei viziuni suveraniste asupra viitorului țării. El consideră că are datoria de a continua pe linia unității naționale și de a respinge criticile privind conducerea partidului.

„Eu am beneficiat de votul a 5.339.000 de români. M-au creditat cu încrederea lor în numele acestei lupte pentru democrație, pentru alegeri libere, pentru poporul român, pentru o viziune suveranistă asupra viitorului României și sunt dator ca să continui pe această linie a unității naționale”, a spus el.

În același timp, Simion a lansat acuzații directe la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl consideră responsabil pentru implicarea în alegerile de la București. Liderul AUR îl acuză că a susținut un anumit candidat, iar acest comportament a dus la o diminuare a încrederii publice în instituția prezidențială și o încălcare a Constituției.

„Nicușor Dan a încălcat Constituția și noi ne-am luptat în această campanie cu locatarul de la Palatul Cotroceni, care a ales să calce în picioare spiritul și litera Constituției și să facă campanie cu unui candidat. Am obținut un scor aproape dublu. Îmi pare rău pentru felul în care eu am fost în data de 18 mai diabolizat și prezentat ca un fel de rău suprem, un fel de bau-bau, și domnul Nicușor Dan a fost votat de români. Nu mai există acea încredere de care a beneficiat pe nedrept domnul Nicușor Dan în sânul populației României și asta putem vedea inclusiv prin votul de astăzi”, a sublinia Simion.

În final, liderul AUR și-a exprimat speranța că parlamentarii vor reacționa la acest comportament și că, la un moment dat, acesta va fi sancționat și va suporta consecințele constituționale și legale ale acțiunilor sale.

„Sper din suflet, ca la un moment dat, să existe o trezire în conștiință… și să fie taxat și să suporte consecințele constituționale legale domnul Nicușor Dan pentru ceea ce a făcut”, a conchis liderul AUR.

După centralizarea numărătorii paralele organizate de AUR în București și Buzău, liderul formațiunii, George Simion, a prezentat rezultatele obținute de candidații implicați în alegerile parțiale. Liderul formațiunii consideră că aceste două competiții confirmă ascensiunea partidului, pe care îl poziționează drept principala forță de opoziție din România.

„Am aşteptat numărătoarea paralelă pe care partidul nostru a organizat-o la Bucureşti şi Buzău. După numărarea peste 60% de voturi de colegii noştri în secţiile de vot, în acest moment Ciprian Ciucu are 35% din totalul de voturi, Anca Alexandrescu 22,35% şi Daniel Băluţă 20,8%, Cătălin Drulă 13,9% şi Ana Ciceală 5,8%. Aşteptăm numărarea ultimului buletin de vot. Este relevant pentru noi acest lucru. La fel, la Buzău, după 95% din buletinele de vot, numărătoarea noastră paralelă arată 34.431 de voturi în dreptul domnului Marcel Ciolacu şi candidatul nostru se apropie de 30% cu 18.538 de voturi, domnul Ştefan Avrămescu”, a anunţat Simion.

În perspectiva anului 2028, Simion anunță intenția de a pune la dispoziția opoziției din fiecare localitate și județ platforma Unității Naționale, dezvoltată împreună cu partenerii politici ai AUR.

„Vom anunţa în perspectiva anului 2028 că punem la dispoziţie Opoziţiei din fiecare localitate şi din fiecare judeţ platforma noastră, o platformă a Unităţii Naţionale pe care am închegat-o cu ceilalţi parteneri”, a spus el.

El afirmă că aceste rezultate sunt un indicator al unei delegitimări tot mai accentuate a clasei politice românești și atrage atenția asupra unui nivel scăzut de legitimitate al primarului Bucureștiului, rezultat dintr-o prezență slabă la vot. În acest context, liderul AUR își exprimă disponibilitatea de a susține, alături de coaliția aflată la guvernare, un amplu proces de reformă politică și administrativă, pe care îl consideră necesar pentru revenirea la un cadru democratic solid.

„Avem un primar al Bucureştiului ales cu 30% dintr-o prezenţă de 30%. Asta rezultă 10% din populaţia Bucureştiului. Nu considerăm că beneficiază de o legitimitate şi de o încredere a bucureştenilor. Facem un apel la actuala guvernare, la actuala coaliţie, au toate voturile, dar le pot avea şi pe ale noastre, pentru o reformă a clasei politice, pentru o întoarcere la democraţie, pentru o reformă administrative, ne manifestăm disponibilitatea”, a mai spus liderul AUR.

Simion îi transmite Ancăi Alexandrescu recunoștința partidului pentru contribuția înregistrată în campania electorală, considerând că scorul obținut în București se datorează acesteia. El respinge categoric ideea că cineva i-ar putea prelua partidul, afirmând că astfel de scenarii sunt vehiculate de ani de zile cu scopul de a diviza mișcarea suveranistă, de a lovi în AUR și de a diminua procentele obținute în rândul electoratului. Regretul exprimat de liderul partidului vizează lipsa unei unități totale între toți actorii suveraniști și neputința de a convinge un număr și mai mare de cetățeni de importanța participării la vot și a încrederii în corectitudinea procesului electoral.

„N-am nicio temere că-mi ia cineva partidul. De cinci ani tot mi-l ia cineva. M-aş bucura să mi-l ia cineva. Înţeleg dorinţa unora de a dezbina mişcarea suveranistă, de a o delegitima, de a lovi în AUR, de a lovi în George Simion, de a reduce procentele cu care românii ne creditează. Iată, în oraşe mari precum Buzău, pentru că am fost aproape de primul loc în municipiu Buzău, şi în capitala ţării, reuşim un scor mare. Acest scor astăzi se datorează Ancăi Alexandrescu. Am un singur regret, acela că n-am reuşit să fim cu toţii uniţi şi să convingem mai mulţi oameni de utilitatea procesului de vot, de utilitatea unităţii între noi, şi nu am determinat mai mulţi oameni să creadă că alegerile vor fi corecte şi să meargă la vot. Dar asta nu-i vina Ancăi Alexandrescu sau lui George Simion. Aşa că Anca, în numele AUR şi în numele mişcării suveraniste, îţi mulţumim!”, a conchis Simion.

La rândul ei, Anca Alexandrescu se arată dezamăgită că o parte dintre suveraniști nu au înțeles că victoria electorală se obține prin prezență în stradă și la urne, nu prin pasivitate. Ea respinge orice intenție legată de preluarea conducerii AUR și își reafirmă angajamentul față de proiectul suveranist, pe care îl consideră o direcție în care va continua să activeze. Alexandrescu își propune să îi convingă pe cetățeni că puterea reală se află în mâinile lor și că votul fiecăruia contează, în contrast cu percepția alimentată în contextul actualului scrutin. Obiectivul ei pentru următoarele alegeri este o prezență semnificativ mai mare la urne.

„Este doar începutul. Nu, n-am să iau locul lui George Simion. N-am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului, este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulţi ani de zile. Una din principalele mele misiuni de acum înainte va fi să-i conving pe oameni că forţa este la ei, că votul lor contează spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Îmi doresc ca la următoarele alegeri prezenţa la vot să fie mult mai numeroasă”, a spus Anca Alexandrescu.

Candidata susținută de AUR adresează un mesaj celor care au recurs la atacuri la adresa sa, inclusiv prin campanii de defăimare și informații false, anunțând că acolo unde s-a depășit limita legală va apela la instanță pentru protejarea propriei reputații și a memoriei tatălui ei. Ea le mulțumește membrilor familiei pentru sprijin și dedică scorul obținut tatălui său, despre care spune că a fost mândru de lupta dusă. Alexandrescu consideră că momentul actual reprezintă doar începutul unui parcurs mai amplu, afirmând că împreună cu cetățenii români va continua lupta pentru obiectivele mișcării suveraniste și că, în viziunea ei, țara poate fi recâștigată prin mobilizarea oamenilor.