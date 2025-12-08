Dan Andronic a menționat, în editorialul de pe evz.ro, că, la alegerile locale parțiale, PSD a câștigat 10 localități din 11 puse la bătaie, plus președinția Consiliului Județean Buzău prin Marcel Ciolacu, în timp ce AUR, cotat cu 40% în sondaje, nu a obținut nimic, ceea ce face ca Bucureștiul să fie un caz care merită analizat separat. Dan Andronic a stat până seara târziu pentru a vedea rezultatele finale ale numărării votului la București pentru că presimțea o surpriză, care, într-adevăr, a venit, similar cu anul precedent. Totuși, nici exit-poll-ul CURS-Avangarde nu a anticipat această situație, rezultatele lor finale indicând Ciprian Ciucu – 33,0 %, Daniel Băluță – 26%, Anca Alexandrescu – 20,3%, Cătălin Drulă – 12,6%, Ana Ciceală – 6,0%.

El a adăugat că numărătoarea AEP a arătat un scor cu totul diferit (ora 24.00 – 98% din procesele-verbale numărate), Ciprian Ciucu fiind pe primul loc cu 35,83%, iar Anca Alexandrescu reușind imposibilul de a securiza locul doi cu 22,02%, lăsând PSD, reprezentat de Daniel Băluță, pe locul trei cu 20,58%. Dan Andronic a subliniat că umilința a fost totală și ireversibilă pentru USR, Cătălin Drulă prăbușindu-se la un modest 13,89%, un rezultat ridicol pentru pretențiile partidului, fiind hărțuit până la final de Ana Ciceală – 5,85%.

El a concluzionat că asistăm la repetarea unui scenariu de coșmar pentru orice realizator de sondaje, fiind dificil de explicat o eroare de 6% la scorul final al votului chiar și prin teoria “spiralei tăcerii”. Totodată, Dan Andronic a menționat că, trecând peste acest aspect, se poate observa cât de aproape a fost AUR de a controla integral curentul suveranist și de a cuceri Primăria Capitalei.

„Dacă privim cu atenție harta voturilor, devine evident că momentul psihologic care a decis soarta locului întâi nu a fost o dezbatere televizată, ci tăcerea asurzitoare transformată în boicot a lui Călin Georgescu. Prin declarația sa de nerecunoaștere a alegerilor și, mai ales, prin refuzul explicit de a o gira pe Anca Alexandrescu, Georgescu a comis un act de „fratricid politic” calculat la rece. Presupun că a avut motive puternice să o facă… Pentru nucleul dur al electoratului anti-sistem, cuvântul lui este litera de lege. Când „Mesia suveranist” a spus că scrutinul este o farsă și că nu există o miză reală, a demobilizat instantaneu o falangă critică de alegători radicali. Exact acele câteva procente care i-ar fi permis Ancăi Alexandrescu să treacă de bariera de 25-30% și să pună o presiune reală pe Ciprian Ciucu. A fost un semnalul clar pe care l-a dat: în felia de electorat marcată de ideea de suveranism nu e loc pentru doi lideri. Călin Georgescu a preferat să pârjolească pământul decât să permită ascensiunea unui rival pe același culoar”, susține Dan Andronic.

Dan Andronic a afirmat că, în esență, Călin Georgescu i-a făcut un cadou neașteptat lui Ciprian Ciucu, oferindu-i victoria prin fragmentarea opoziției. El a explicat că nesusținerea Ancăi Alexandrescu a funcționat ca o frână de mână trasă în plină viteză pentru candidatura acesteia.

Potrivit lui, electoratul care urmărește avid mesajele de pe TikTok ale lui Georgescu a rămas acasă, fiind convins că „jocurile sunt făcute”, ceea ce a făcut ca Anca Alexandrescu să se bazeze doar pe publicul revoltat de la televizor și nu pe cel „subteran”, mult mai numeros și mai disciplinat.

Dan Andronic a subliniat că este o lecție dură despre orgoliile din zona suveranistă: fără binecuvântarea „Patriarhului” Georgescu, niciun candidat anti-sistem nu poate spera să învingă partidele mainstream, iar Anca Alexandrescu a învățat acest lucru pe propria piele, fiind abandonată în „no man’s land” exact când avea nevoie de sprijin. El a menționat că rețetele de prăjituri pe care le schimbă zilnic, după cum a mărturisit ea, cu Cristela Georgescu, nu au fost suficiente.

„Dar să lăsăm drama din tabăra suveranistă la o parte și să mai spunem un lucru. Anca Alexandrescu nu a fost singura victimă a jocurilor de putere. USR a terminat această competiție în genunchi, iar Cătălin Drulă a fost victima unei mașinațiuni în care a jucat, voluntar sau nu, rolul de ”idiot util”. Este secretul lui Polichinelle că președintele Dan nu-l înghite pe Ciprian Ciucu. Șeful statului știa că un Ciucu validat de votul bucureștenilor devine automat un rival periculos, un pol de putere în PNL care nu mai ascultă de ordinele ”de sus”. Ciucu a câștigat singur, împotriva tuturor. Faptul că a luat fața tuturor fără binecuvântarea prezidențială este o palmă pe obrazul Cotroceniului. După acest rezultat, USR nu mai este o alternativă, a devenit o anexă. Când electoratul tău educat te părăsește pentru un PNL reprezentat de Ciucu sau fuge scârbit spre independenți, înseamnă că brandul e toxic. Drulă nu a reușit să mobilizeze, a reușit doar să irite. Atât am avut de spus, la cald, mai mai multe, în zilele următoare…”, a punctat Dan Andronic.