Prima reacție a lui CTP după afișarea rezultatelor alegerilor locale din București
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, duminică seară la Europa FM, primele rezultate ale alegerilor pentru Primăria Capitalei și a spus că este îngrijorat de prezența foarte mică la vot, pe care o consideră un semnal serios, mai ales în contextul economic și social actual. El a explicat că, în opinia lui, adevărata pierdere în aceste alegeri este votul și democrația. Popescu a spus că, într-un moment dificil pentru România, oamenii ar fi trebuit să folosească democrația pentru a-i ajuta. În opinia sa oamenii ar fi trebuit să înțeleagă cât de important este votul, mai ales că, de la Al Doilea Război Mondial, nu s-au mai întâmplat schimbări atât de mari în politica mondială, iar aceste schimbări vor afecta și România.
Despre candidatul USR, Cătălin Drulă, Popescu a spus că se simte dezgustat și l-a criticat dur, menționând că, după ce l-a atacat pe Ciprian Ciucu, acum vorbește ca și cum ar fi fost șeful campaniei lui.
În legătură cu scorul obținut de Anca Alexandrescu, Popescu a spus că ea a realizat mult, obținând 20% doar cu ajutorul brandului personal, și că acest scor poate fi o bază de lansare pentru viitor. În același timp, a atras atenția că performanța este îngrijorătoare, pentru că Alexandrescu nu a prezentat niciun discurs concret despre Capitală sau despre administrație.
„După părerea mea, înfrântul detașat este votul, democrația, chiar (…). În acest moment, în care România se află într-o situație atât de dificilă pe toate planurile, economic, social, situația individuală a oamenilor este foarte grea, într-un astfel de moment, faci apel la democrație să te ajute, nu? Că de aia este democrație.
Deci după ce l-a insultat în toate felurile pe Ciprian Ciucu, l-a denigrat, l-a calomniat (…), vine și vorbește acum ca și cum ar fi fost șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu. Ăsta a fost discursul, de șef de campanie al lui Ciprian Ciucu.
Să știți că a realizat foarte mult doamna Alexandrescu, 20%, folosindu-și exclusiv brandul personal. Asta este o adevărată trambulină, un piedestal este acel 20%, de pe care nu poate decât să urce în continuare, folosindu-și stația aia aflată în insolvență pe care funcționează, deci e o performanță îngrijorătoare, bineînțeles, pentru că nu a avut pic de discurs legat de Capitală, de primărie, de aspecte administrative”, a declarat gazetarul.
Cătălin Drulă, primele declarații după exit-poll
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Capitalei, a susținut, duminică seară, primele declarații publice după închiderea urnelor. Într-o cursă strânsă pentru conducerea Capitalei, primele estimări exit-poll îl plasează pe liderul USR pe locul al patrulea. Drulă a comentat cifrele preliminare.
„Mă bucur că în această campanie am vorbit și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, este important să le corectăm pentru viitor și aici mă refer în special la urbanism și vă spun că în Parlament este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizațiile de construire la Rrimăria capitalei și referendumul trebuie implementat de urgență, este și jalon în PNRR. Bugetul pe 2026, există legea depusă în Parlament, pentru implementarea referendumului, o susținem cu tărie, le cerem tuturor partidelor să susținem această lege.
USR va fi partener pentru propunerile bune pentru oraș. Ciucu spunea să fie ultimele alegeri într-un singur tur, este primarul nou ales, are legitimatare, USR susține două tururi, trebuie în decembrie să trecem aceasta lege. Rămânem alături de București, îmi doresc ca orice primar ar fi să aibă succes. L-am încurajat pe Ciprian să aibă curaj pentru reforme”, a zis Drulă.
