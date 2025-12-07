Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, duminică seară la Europa FM, primele rezultate ale alegerilor pentru Primăria Capitalei și a spus că este îngrijorat de prezența foarte mică la vot, pe care o consideră un semnal serios, mai ales în contextul economic și social actual. El a explicat că, în opinia lui, adevărata pierdere în aceste alegeri este votul și democrația. Popescu a spus că, într-un moment dificil pentru România, oamenii ar fi trebuit să folosească democrația pentru a-i ajuta. În opinia sa oamenii ar fi trebuit să înțeleagă cât de important este votul, mai ales că, de la Al Doilea Război Mondial, nu s-au mai întâmplat schimbări atât de mari în politica mondială, iar aceste schimbări vor afecta și România.

Despre candidatul USR, Cătălin Drulă, Popescu a spus că se simte dezgustat și l-a criticat dur, menționând că, după ce l-a atacat pe Ciprian Ciucu, acum vorbește ca și cum ar fi fost șeful campaniei lui.

În legătură cu scorul obținut de Anca Alexandrescu, Popescu a spus că ea a realizat mult, obținând 20% doar cu ajutorul brandului personal, și că acest scor poate fi o bază de lansare pentru viitor. În același timp, a atras atenția că performanța este îngrijorătoare, pentru că Alexandrescu nu a prezentat niciun discurs concret despre Capitală sau despre administrație.

