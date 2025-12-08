Odată cu instalarea lui Ciprian Ciucu la conducerea Primăriei Capitalei, Bucureștiul ar putea intra într-o etapă de reorganizare a spațiului public din punct de vedere vizual.

Printre prioritățile anunțate se află reglementarea firmelor comerciale și a afișajului stradal, într-o încercare de a reduce haosul creat în timp de bannere, panouri voluminoase și reclame amplasate fără o viziune unitară.

Ciprian Ciucu a inclus explicit acest subiect în programul său pentru Primăria Capitalei, unde a vorbit despre necesitatea unui cadru modern și european pentru modul în care sunt amplasate reclamele. El a susținut că Bucureștiul nu ar trebui să arate ca o „junglă de bannere și lumini țipătoare”, ci ca un oraș organizat, în care spațiul public este respectat.

„Bucureștiul are nevoie de reguli clare privind felul în care arată spațiul public. În viziunea mea, orașul nu trebuie să fie o junglă de bannere, panouri improvizate și lumini țipătoare, ci un spațiu urban civilizat, ordonat și coerent, unde disciplina vizuală și respectul pentru spațiul public sunt importante”, se arată în programul lui pentru București.

Inițiativa vizează introducerea unor standarde clare privind dimensiunea firmelor, culorile folosite, modul de iluminare și poziționarea acestora pe fațadele clădirilor. Scopul declarat este eliminarea elementelor considerate agresive vizual și crearea unei identități urbane mai coerente.

Potrivit planului anunțat, schimbările nu ar urma să se producă brusc. Eliminarea panourilor improvizate, a cablurilor expuse, a bannerelor deteriorate și a inscripțiilor considerate kitsch ar urma să se facă treptat, pe baza unui calendar.

Primarul general a menționat că vor exista atât măsuri de sprijin pentru operatorii economici, cât și sancțiuni pentru nerespectarea noilor reguli. Obiectivul este ca firmele să fie lizibile și funcționale, dar fără a încărca excesiv fațadele sau a afecta aspectul clădirilor.

„Voi introduce un nou standard de calitate pentru reclamele firmelor și pentru întregul afișaj stradal, un sistem modern, european, care protejează identitatea orașului și reduce agresivitatea vizuală. Toate firmele vor avea reguli unitare pentru dimensiuni, poziționare, iluminare și cromatică. Panourile improvizate, cablurile care atârnă, bannerele rupte, mesh-urile care sufocă fațadele și inscripțiile kitsch vor fi eliminate treptat, pe bază de calendar, cu sprijin pentru comercianți și sancțiuni reale pentru abateri”, sunt alte precizări din document.

De-a lungul anilor, fațadele multor clădiri din București au fost încărcate cu reclame improvizate, mesh-uri de mari dimensiuni, bannere deteriorate și firme luminoase în culori puternice. Acest fenomen a fost criticat constant atât de specialiști în urbanism, cât și de locuitori, care au semnalat că orașul a devenit obositor vizual și lipsit de coerență.

Clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică au ajuns, în multe cazuri, să fie aproape acoperite complet de afișaj publicitar, fără reguli clare și fără o coordonare reală din partea autorităților locale.

„Fațadele clădirilor vor fi repuse în valoare, iar reclamele vor fi integrate în arhitectura imobilului, nu lipite haotic peste ea. În zonele istorice și pe bulevardele principale, vom introduce regim special de protecție vizuală, cu limite stricte privind suprafețele publicitare, intensitatea luminii și modul de montare. În cartiere, firmele mici vor avea ghiduri simple și aprobări rapide pentru reclame discrete, lizibile și elegante”, se mai regăsește în programul lui Ciucu pentru București.

În programul făcut public în campanie, Ciprian Ciucu a subliniat că reglementarea reclamelor nu este doar o chestiune de estetică, ci una de coerență și respect pentru spațiul public. El a arătat că un oraș ordonat vizual este un oraș în care locuitorii se simt respectați și în care arhitectura este pusă în valoare.

„Acesta nu este doar un proiect de estetică urbană, ci unul de coerență, siguranță și identitate. Un oraș în care spațiul public arată bine este un oraș în care oamenii se simt respectați. Vom aduce ordine, calitate vizuală și reguli clare, astfel încât Bucureștiul să se vadă din nou ca o capitală europeană, nu ca un imens panou publicitar improvizat”, se mai menționează în program.

Aceste schimbări fac parte din prioritățile mandatului parțial al noului primar general, care se va întinde până în 2028, când vor avea loc următoarele alegeri locale pentru Primăria Capitalei.