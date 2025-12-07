Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a spus că până duminică la ora 18:00 au fost raportate 61 de posibile incidente electorale, dar că nu s-au întâmplat situaţii grave din punctul de vedere al MAI. Ea a menționat că au fost aplicate patru sancţiuni pentru: fotografierea buletinului de vot, înscrierea unei persoane pe liste suplimentare fără respectarea condiţiilor și prezenţa altei persoane în cabina de vot. Se fac cercetări pentru 46 de fapte penale. Sesizările care nu intrau în atribuţiile MAI au fost trimise birourilor electorale, iar pentru celelalte se continuă verificările.

Monica Dajbog a dat și câteva exemple din ultimele ore, două dintre ele fiind în București. Într-un caz, poliţiştii cercetează un alegător care a reclamat că ștampila a ajuns și pe verso, suprapunându-se pe doi candidaţi. În alt caz, în sectorul 5, un jandarm de la o secţie de votare a observat comportamentul problematic al unui bărbat și, la controlul corporal, asupra acestuia a găsit un spray iritant lacrimogen. Bărbatul a fost dus la secţia de poliţie pentru întocmirea actelor de sesizare.

„De la începerea procesului de vot şi până la acest moment, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale, dar nu s-au semnalat situaţii deosebite din punctul de vedere al competenţelor Ministerului Afacerilor Interne. Au fost aplicate patru sancţiuni contravenţionale pentru fotografierea buletinului de vot, pentru înscrierea unei persoane pe liste suplimentare deşi avea reşedinţă stabilită de mai puţin de şase luni şi pentru nerespectarea prevederilor care interzic prezenţa altei persoane în cabina de vot în afara celei care votează. Totodată, se efectuează cercetări cu privire la 46 de fapte penale. Sesizările care nu au fost de competenţa structurilor MAI au fost transmise pentru soluţionare birourilor electorale, iar pentru celelalte se efectuează în continuare verificări”, a precizat, duminică seară, Dajbog.

În comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, polițiștii au fost sesizați că un bărbat ar fi încercat să ofere bani pentru ca un anumit candidat să fie votat. Cercetările continuă pentru coruperea alegătorilor.

De asemenea, un reprezentant al unui partid a reclamat că mai multe persoane consumă alcool într-un magazin lângă o secție de votare din județul Buzău. Verificările au arătat însă că oamenii beau doar bere fără alcool și cafea.

Tot în județul Buzău, s-a sesizat că în apropierea unei secții de votare erau afișe electorale. Președintele secției a dispus să fie îndepărtate.

Au fost raportate și cazuri în care persoane s-au prezentat la vot în localitatea de reședință, deși aveau reședința stabilită de mai puțin de 6 luni. Monica Dajbog a explicat că legea prevede că aceștia pot vota doar în unitatea administrativ-teritorială unde au domiciliul.

Totodată, au fost înregistrate cinci accidente medicale în București, unde persoane s-au lovit sau au căzut în secțiile de vot sau în apropierea acestora, suferind răni minore sau luxații. Patru dintre ele au fost duse la spital.

Monica Dajbog a explicat că, deși în spațiul public s-a spus că pe unele liste electorale apar persoane decedate, legislația prevede că Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor trimite actualizările listelor către Autoritatea Electorală Permanentă cu 20 de zile înainte de scrutin. Ultimele date au fost transmise pe 25 noiembrie 2025 și includeau decesele înregistrate până pe 22 noiembrie 2025. Din această cauză, pot exista situații izolate cu persoane decedate după această dată.

Ea a subliniat că, chiar dacă pe liste mai apar persoane decedate după 22 noiembrie, nimeni nu poate vota în locul lor, pentru că identitatea alegătorilor este verificată prin sistemul electronic, care previne votul multiplu și fraudele electorale.

Dajbog a adăugat că angajații MAI își continuă misiunile și după închiderea secțiilor de vot, asigurând securitatea documentelor rezultate în urma votului pe timpul transportului către birourile electorale superioare.