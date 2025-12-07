Comisarul-șef de poliție Monica Dajbog a declarat că, până la ora 13.00, procesul de votare a decurs fără incidente majore din perspectiva atribuțiilor Ministerului Afacerilor Interne. Ea a precizat că au fost înregistrate 18 sesizări legate de posibile contravenții sau infracțiuni electorale, dintre care 9 au fost confirmate, 7 sunt în curs de investigare, iar 2 nu s-au confirmat.

Monica Dajbog a precizat că, în comuna Lumina din județul Constanța, o persoană a fost sancționată cu o amendă de 600 de lei pentru că și-a fotografiat buletinul de vot.

”Într-o comună din Buzău, s-au primit sesizări despre turism electoral, existenţa unui filmuleţ în care doi cetăţeni se laudă că o altă persoană le-ar fi oferit o sumă de bani şi despre faptul că primarul şi viceprimarul încearcă să influenţeze alegătorii. În toate cazurile semnalate, poliţiştii efectuează verificări”, a adăugat Dajbog.

În București, polițiștii au deschis dosare penale pe numele unor alegători, inclusiv al președintelui unui birou electoral, care au votat deși și-au stabilit reședința în Capitală cu mai puțin de șase luni înainte de ziua votului.

Alți doi cetățeni, dintre care unul membru al unui birou electoral, au dosar penal pentru că au votat în București cu viza de reședință expirată.

Totodată, un bărbat din județul Ilfov a votat în București fără a avea viza de reședință valabilă.

Un membru al unui birou electoral cu domiciliul în Teleorman a încercat să voteze, invocând faptul că, fiind membru al biroului, credea că are acest drept, deși nu i se cuvenea.