În declarația oficială, Monica Dajbog a precizat că scrutinul parțial nu a generat incidente importante care să afecteze desfășurarea procesului electoral.

„Din punct de vedere al atribuţiilor Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul alegerilor locale parţiale nu s-au înregistrat incidente deosebite”, a afirmat reprezentanta MAI.

Ea a subliniat că instituția a activat un dispozitiv extins de ordine publică pentru a se asigura că votul are loc într-un cadru sigur, transparent și organizat corespunzător.

Pe durata zilei de vot, structurile MAI au primit 108 sesizări legate de posibile nereguli, atât administrative, cât și potențial penale.

„Pe parcursul procesului de votare, au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenţii şi infracţiuni. 18 dintre acestea nu s-au confirmat, iar celelalte sunt în curs de verificare”, a transmis Monica Dajbog.

Printre cele mai frecvente situații raportate se află:

0persoane care au votat cu viza de reședință expirată,

0alegători care aveau reședința stabilită de mai puțin de șase luni, termen minim prevăzut de legislația 0electorală pentru a putea vota într-o anumită localitate.

Alte sesizări au vizat suspiciuni de încălcare a regulilor privind accesul în secția de votare, posibile influențări ale alegătorilor sau neconcordanțe administrative.

Pentru situațiile care nu intrau în responsabilitatea directă a MAI, instituția a transmis documentele către birourile electorale competente, astfel încât fiecare caz să fie analizat în conformitate cu procedurile legale.

MAI a precizat că verificările continuă și că toate sesizările confirmate ca fiind întemeiate vor fi tratate conform normelor în vigoare, indiferent de persoanele implicate.

Pe tot parcursul procesului electoral, MAI a activat structuri ale Poliției, Jandarmeriei, ISU, Poliției de Frontieră și ale altor componente ale sistemului pentru a garanta condiții de votare fără riscuri.

Reprezentanții instituției au subliniat că misiunile nu se încheie odată cu votarea, întrucât perioada post-electorală presupune gestionarea transportului materialelor, asigurarea pazei documentelor și intervenții în cazul unor noi sesizări.

În mesajul final, Monica Dajbog a transmis că angajații Ministerului Afacerilor Interne își continuă activitatea în teren.

„Ministerul Afacerilor Interne rămâne la datorie pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică şi asigurarea intervenţiilor în sprijinul populaţiei”, a afirmat purtătorul de cuvânt.