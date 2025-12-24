Comisia Electorală Centrală din Bosnia și Herțegovina a decis miercuri, 24 decembrie, anularea parțială a rezultatelor alegerilor prezidențiale anticipate desfășurate în Republica Srpska (RS), entitatea sârbă a țării.

Comisia a invocat existența unor nereguli semnificative în procesul de vot. Hotărârea ar putea avea un impact direct asupra rezultatului scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui Milorad Dodik, lider influent al scenei politice din RS.

Alegerile anticipate au fost marcate de o prezență redusă la urne, de doar 35,5%. Potrivit rezultatelor preliminare, Sinisa Karan, candidatul susținut de Milorad Dodik și de coaliția aflată la guvernare, a obținut 50,39% din voturi, în timp ce Branko Blanusa, sprijinit de mai multe partide de opoziție, a fost creditat cu 48,22%.

Diferența dintre cei doi a fost de sub 10.000 de voturi, dintr-un total de aproximativ 450.000 de alegători care au participat la scrutin.

Încă din ziua alegerilor, opoziția a acuzat coaliția de guvernare de fraude electorale în cel puțin 100 de secții de votare, susținând că aceste nereguli au fost decisive pentru rezultatul final. Milorad Dodik a respins acuzațiile și a transmis ulterior că, din punctul său de vedere, subiectul alegerilor este închis.

La începutul lunii decembrie, Comisia Electorală a decis renumărarea buletinelor de vot în peste 100 de secții, dintr-un total de 2.160.

În urma acestui proces, instituția a anunțat astăzi, 24 decembrie, anularea rezultatelor în 136 de secții de votare din 17 localități, cele mai multe fiind înregistrate în Doboj, Zvornik și Laktasi, circumscripția electorală a lui Dodik. Un raportor al Comisiei a precizat că, în timpul alegerilor anticipate, au fost constatate numeroase nereguli.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore. În cazul în care hotărârea va fi confirmată de instanță, Comisia Electorală va organiza un nou scrutin în secțiile vizate.

Cum s-a ajuns la aceste alegeri anticipate?

Alegerile anticipate au fost organizate după destituirea lui Milorad Dodik printr-o decizie a justiției locale.

Acesta a primit o interdicție de a ocupa funcții publice timp de șase ani, după ce a fost găsit vinovat pentru nerespectarea deciziilor Înaltului Reprezentant internațional, responsabil cu supravegherea aplicării Acordului de pace de la Dayton.

Bosnia și Herțegovina este structurată în două entități autonome: Republica Srpska (RS) și Federația croato-bosniacă.