Dan Voiculescu a scris pe blogul său că, în spațiul public, există discuții privind presupuse similarități între situația politică internă actuală și perioada mandatelor lui Traian Băsescu, însă consideră necesară o analiză obiectivă și sintetică a acestei comparații.

Potrivit acestuia, în timpul regimului Băsescu, întreaga putere executivă, instituțiile de forță și Justiția ar fi fost concentrate sub controlul unei singure persoane, inclusiv prin intermediul protocoalelor secrete. Voiculescu a susținut că acea perioadă a reprezentat, în fapt, o formă de dictatură, caracterizată de decizii abuzive și discreționare impuse de o voință unică.

În opinia sa, situația actuală este fundamental diferită, întrucât chiar în interiorul coaliției de guvernare există disensiuni structurale majore. El a arătat că PSD, PNL și USR au priorități distincte și adesea divergente, iar conflictele interne din coaliție generează o presiune politică mai mare decât acțiunile opoziției.

Dan Voiculescu a mai afirmat că președintele Nicușor Dan și-a început mandatul într-un context intern și internațional extrem de tensionat și că, în calitate de cel mai tânăr președinte al României, acesta are misiunea dificilă de a media între mai mulți poli de putere și de a echilibra interese contradictorii, în limitele atribuțiilor constituționale.

Voiculescu consideră că actuala configurație politică nu poate fi comparată cu regimul Băsescu, însă avertizează că evoluțiile viitoare pot fi fie favorabile României, fie extrem de nocive. El a subliniat că țara traversează un moment de cumpănă, iar direcția va depinde atât de deciziile principalilor actori politici, cât și de reacția societății la tensiunile economice și politice anticipate pentru anul 2026.

În viziunea sa, dacă persoanele care își iubesc cu adevărat țara vor reuși să coaguleze o „Forță a Binelui”, dincolo de partizanat politic și jocuri de culise, regimul Băsescu va rămâne un episod negativ irepetabil în istoria României.

În caz contrar, a avertizat Dan Voiculescu, există riscul ca răul să găsească noi modalități de a acapara puterea și de a acționa abuziv împotriva democrației și a statului român.

Postarea lui Voiculescu a generat numeroase reacții.

Potrivit unor români, principala diferență față de perioada Băsescu ar consta în arhitectura puterii. Dacă atunci decizia politică era concentrată și susținută de un mecanism de presiune instituțională, în prezent scena politică este marcată de fragmentare, rivalități și veto-uri interne.

Unii români consideră că această fragmentare poate funcționa ca un antidot împotriva abuzului de putere, însă avertizează că ea se poate transforma rapid într-o sursă de blocaj, improvizație și ineficiență guvernamentală.

Alți oameni la dezbatere au subliniat că, în perioada protocoalelor, problema nu a fost doar cine exercita controlul politic, ci și faptul că regulile democratice erau profund alterate. În opinia lor, atunci când instituțiile funcționează pe canale paralele și informale, democrația devine doar un decor. Deși astăzi nu ar exista o linie unică de comandă, riscul ar fi diferit, dar la fel de periculos: apariția haosului decizional, a tranzacțiilor opace și a înțelegerilor informale între poli de putere concurenți.

În ceea ce privește avertismentul lui Voiculescu legat de anul 2026, mulți români consideră realistă ideea unui „moment de cumpănă”. Ei susțin că presiunile economice pot amplifica tensiunile politice și pot radicaliza discursul public, făcând societatea mai vulnerabilă la soluții rapide și la lideri care solicită puteri discreționare în numele eficienței. În acest context, este invocată necesitatea unei vigilențe sporite din partea societății.

Unele mandate apreciază că mandatele lui Traian Băsescu au reprezentat cea mai dificilă perioadă pentru România de după 1990 și își exprimă speranța că un astfel de episod nu se va mai repeta. În același timp, se atrage atenția că, dacă anul 2026 va aduce tensiuni sociale accentuate, modul în care liderii politici vor comunica va fi esențial.

În privința lui Băsescu, unii români consideră că subiectul este epuizat și afirmă că, într-un stat cu o justiție autentică, acesta ar trebui să răspundă penal pentru faptele trecutului.

