Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, marți, că nu are, în prezent, semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Potrivit formațiunii, dificultățile sunt generate de fragmentarea din Parlament în interiorul partidelor SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Anunțul a fost făcut după prima întâlnire a forțelor suveraniste din Parlament, convocată pentru coordonarea acțiunilor de opoziție.

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat că, în prezent, se bazează pe aproximativ 120 de semnături, cu posibilitatea de a ajunge la circa 140, iar până în luna februarie ar putea fi strânse cele 155 necesare pentru inițierea procedurii.

”A fost o primă întâlnire necesară pentru a coagula toate forţele suveraniste, pentru a face o poziţie totală, aşa cum AUR şi-a asumat în manifestul politic votat săptămâna trecută, împotriva actualei guvernări. Pe ordinea de zi a acestei şedinţe am avut coordonarea acţiunilor parlamentare, susţinerea moţiunilor a demersurilor constiţionale şi a iniţiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere pe care le-am sesizat din partea actualelor guvernanţi, dar şi armonizarea calendarului acţiunilor civice şi stradale paşnice pentru a apăra democraţia, suveranitatea şi interesul national”, a spus Avrămescu.

Deputatul AUR a precizat că discuțiile privind suspendarea președintelui vor continua în perioada următoare, iar la începutul lunii februarie va fi clarificat exact sprijinul parlamentar de care dispune acest demers.

”Vom avea întâlniri în continuare. La început de februarie cel mai probabil vom putea şti exact pe câte semnături ne bazăm. Ne este greu la ora actuală să strângem toate mandatele pe care suveraniştii le-au primit din partea românilor, având în vedere ruptura din parlament din cadrul partidelor SOS şi POT. În acest moment ne bazăm pe aproximativ 120 de semnături, putând ajunge la aproximativ 140. Până în februarie, pe baza discuţiilor pe care le vom avea, putem să strângem cele 155 de semnături. În perioada următoare vom încerca să o convingem inclusiv pe doamna Gavrilă (Anamaria Gavrilă, preşedintele POT, n.r.), să semneze alături de noi acest demers, dar şi pe alţii parlamentari din arcul guvernamentar”, a explicat Avrămescu.

Referitor la situația din SOS România, deputatul AUR a afirmat:

”În ceea ce priveşte pe doamna Şoşoacă, domnia sa a pierdut majoritatea parlamentarilor din SOS, însă, în ceea ce ne priveşte, la nivelul Parlamentului, avem o colaborare foarte bună cu colegii dumneaei, care sunt oameni rezonabili şi cu care, până acum, am susţinut demersurile de opoziţie”.

La rândul său, senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că formațiunea urmărește construirea unei opoziții unite și stabile în Parlament, în jurul AUR.

”Legat de întâlnirea de astăzi, noi avem, după cum ştiţi, un mesaj foarte clar, că dorim să facem o opoziţie totală, o opoziţie naţională, la modul în care abuzează actuala coaliţie de guvernare de majoritatea foarte largă pe care o au în Parlament. Şi cu acest prilej venim cu un mesaj foarte clar către toţi parlamentarii şi europarlamentarii de opoziţie, acela că noi am început cu un număr de 90 de parlamentari în Parlamentul României, suntem şi acum 90. Am dovedit că putem să rămânem stabili şi închegaţi şi credem că în jurul nostru putem să construim o forţă de opoziţie care să aibă la bază câteva reguli minime de colaborare. Şi aceste reguli le vom elabora în perioada următoare. Deci, repet, am început 90, suntem 90, suntem stabili, îi chemăm alături pe toţi ceilalţi să creem o forţă stabilă”, a afirmat Peiu.

Senatorul AUR a mai susținut că orice acord punctual între parlamentari de opoziție și partidele de guvernare este lipsit de stabilitate:

”Orice înţelegere va fi făcută de către orice parlamentar de opoziţie cu partidele de la guvernare sunt înţelegeri trecătoare, temporare, ele nu au un caracter de stabilitate”.

Totodată, Peiu a precizat direcția ideologică a opoziției pe care AUR încearcă să o coaguleze:

”Opoziţia care zicem noi că s-a născut astăzi această opoziţie coordonată, este conservatoare şi creştină. Deci are aceste două atribute pe care le vom urmări în tot ceea ce se întâmplă”.

Camera Deputaților și Senatul rămân, astfel, principalele terenuri de negociere pentru AUR, care mizează pe extinderea sprijinului parlamentar în perioada următoare pentru a putea iniția procedura de suspendare a președintelui.