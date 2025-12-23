Consultarea corpului magistraților în cadrul referendumului privind activitatea Consiliul Superior al Magistraturii, anunțat de președintele Nicușor Dan, este avută în vedere să se desfășoare printr-un mecanism similar votului prin corespondență, au precizat surse oficiale.

Potrivit acestora, magistrații ar urma să primească la instanțe plicuri care vor conține întrebarea referitoare la activitatea CSM. Răspunsurile vor fi transmise ulterior către Administrația Prezidențială, fără ca identitatea celor care votează să fie dezvăluită.

În funcție de rezultatul consultării, decizia care va fi adoptată ulterior va fi una politică, au mai indicat sursele citate.

Pe parcursul zilei de luni, șeful statului a avut trei runde de discuții cu reprezentanți ai sistemului judiciar. Una dintre întâlniri a fost publică, în timp ce alte două au avut loc fără prezența presei, la solicitarea magistraților care nu au dorit să își exprime punctele de vedere în mod public.

În cadrul acestor consultări, magistrații i-au semnalat președintelui o serie de probleme din sistem, precum și nemulțumiri legate de modul de funcționare a justiției. În același timp, Nicușor Dan a discutat și cu reprezentanți ai sistemului care s-au declarat mulțumiți de actuala funcționare a justiției, apreciind că eventualele abuzuri pot fi soluționate prin adresarea către instanțe.

În ceea ce privește eventualele schimbări legislative, acestea ar urma să vizeze, potrivit nemulțumirilor exprimate de magistrați, organizarea concursurilor, astfel încât să fie eliminat subiectivismul, dar și reducerea puterii șefilor de instanță. Magistrații consideră că influența acestora este în prezent prea mare și ar trebui înlocuită cu un mecanism de decizie colectivă.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică intenția de a iniția, în luna ianuarie, un referendum în rândul magistraților, care va conține o singură întrebare:

”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?

Șeful statului a precizat că, în situația în care concluzia va fi că CSM nu acționează în interes public, ”CSM va pleca de urgenţă”.

Președintele a susținut că sesizările primite de la magistrați indică existența unei categorii formate din membri ai CSM și conduceri de instanțe care nu ar acționa în interes public, ci în interesul unui grup restrâns din interiorul sistemului judiciar. Potrivit acestuia, activitatea profesională a magistraților ar fi, în numeroase cazuri, dependentă de decizii discreționare ale acestui grup.

Totodată, Nicușor Dan a afirmat că ”inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

Inițiativa președintelui deschide astfel un nou capitol de tensiune între Administrația Prezidențială și conducerea sistemului judiciar, cu potențiale efecte majore asupra modului de funcționare a CSM și asupra viitoarelor reforme din justiție.