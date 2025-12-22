Într-un comunicat de presă, Secția pentru procurori arată că, deși ideea unui referendum poate fi fundamentată pe bune intenții, aceasta nu este prevăzută de Constituție ca modalitate de validare sau demitere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Procurorii subliniază că legea stabilește în mod clar procedurile de revocare a membrilor CSM, iar referendumul nu se regăsește printre acestea.

Aceștia afirmă că nu pot fi remediate presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii și atrag atenția că respectarea cadrului constituțional este esențială pentru funcționarea justiției. Totodată, membrii Secției pentru procurori precizează că nu ar avea nicio problemă să își depună mandatele dacă ar exista un mecanism legal care să impună acest lucru.

Procurorii amintesc că, începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii a adresat în mod repetat invitații președintelui României de a participa la ședințele plenului, în speranța clarificării unor neînțelegeri apărute în spațiul public. Potrivit acestora, un dialog direct ar fi putut lămuri multe dintre criticile formulate la adresa activității CSM.

Secția pentru procurori respinge ideea că instituția ar acționa în interes de breaslă și subliniază că rolul constituțional al Consiliului este acela de garant al independenței justiției. De asemenea, procurorii consideră că etichetarea justiției drept „a treia putere în stat” reflectă o abordare problematică din partea politicului, întrucât principiul european presupune echilibru și control reciproc între autorități, nu ierarhizarea acestora.

În comunicat se mai arată că modificările succesive ale legilor justiției au generat dificultăți majore în activitatea instanțelor și parchetelor, atât în zona de urmărire penală și judecată, cât și în cea de management și administrație. Procurorii precizează că, pe parcursul celor trei ani de mandat, au semnalat în mod constant necesitatea unor remedieri legislative.

În final, Secția pentru procurori afirmă că susține dialogul și mecanismele democratice, precum și cooperarea loială între autorități, însă nu va sprijini demersuri care implică încălcarea legii. Potrivit acestora, orice schimbare trebuie realizată exclusiv prin modificări legislative conforme cu Constituția și cu nevoile reale ale sistemului judiciar.