Nicușor Dan a transmis, la începutul întâlnirii de la Cotroceni, că este necesară o discuție publică despre sistemul de justiție. Acesta a precizat că a parcurs materialele transmise anterior de magistrați și că întâlnirea este dedicată exclusiv analizării problemelor semnalate din interiorul sistemului.

Potrivit președintelui, transparența este esențială atunci când sunt aduse în discuție aspecte care pot afecta funcționarea justiției. El a subliniat că mesajele magistraților trebuie cunoscute de opinia publică, mai ales atunci când este vorba despre posibile regrese instituționale.

„Cred că trebuie să avem o discuție despre sistemul de justiție. Este o discuție publică. Am avut foarte multe materiale de la dumneavoastră pe care le-am parcurs”, a declarat Nicușor Dan, la întâlnirea de azi cu magistrații la Cotroceni.

Unul dintre reprezentanții magistraților prezenți la discuții a arătat că mai multe asociații profesionale au semnalat încă din 2022 existența unor probleme structurale. Acesta a explicat că există argumente solide pentru modificări legislative și că Parlamentul este instituția îndreptățită să facă aceste schimbări.

În opinia sa, faptul că un număr mare de magistrați acceptă să participe la o dezbatere publică reprezintă un pas important, având în vedere că profesia este, în mod tradițional, una rezervată și discretă.

„Este extrem de important ca aspecte care constituie regrese ale sistemului judiciar să fie cunoscute de opinia publică. Sunt mai multe chestiuni pe care trei asociații foarte mari le-au indicat încă din 2022”, a declarat unul dintre magistrații prezenți la discuții. „Există un fond solid de argumente pentru a face modificări legislative. Cel ma îndreptățit să le facă e Parlamentul. Trebuie discutată modificarea legilor justiției. Profesia de magistrat e una tăcută. Faptul că sunt atâția colegi care acceptă o astfel de discuție e un pas îmbucurător”, a mai spus el.

Liviu Cârneciu, magistrat din Covasna, a susținut că în ultimii ani s-ar fi consolidat un sistem oligarhic în justiție, cu influențe concentrate la nivelul instanței supreme și al Consiliului Superior al Magistraturii. El a afirmat că procedurile care influențează cariera magistraților sunt lipsite de transparență și reglementate deficitar.

Acesta a invocat cazul excluderii unui judecător din magistratură, subliniind că unul dintre magistrații care au participat la acea decizie a ajuns ulterior într-o funcție de conducere în Ministerul Justiției. În opinia sa, situația indică existența unui dublu standard în activitatea Inspecției Judiciare.

„Există clar un dublu standard al Inspecției Judiciare”, a acuzat acesta.

Magistratul a mai arătat că procedura de transfer nu are criterii clar ierarhizate, iar interviurile pentru promovarea în funcții de conducere sunt profund subiective. El a concluzionat că majoritatea mecanismelor care afectează cariera magistraților sunt reglementate neclar și lasă loc arbitrarului.

Președintele Nicușor Dan i-a răspuns magistratului că raportul Administrației Prezidențiale s-a referit strict la aspecte administrative și de funcționare, precum detașările și delegările. El a precizat că documentul nu a vizat exercitarea profesiei de magistrat și nici evaluări de natură profesională.

„Noi ne-am referit în raport exclusiv la chestiuni în funcționarea sistemului de justiție, detașări, delegări, chestiuni care nu țin de exercitarea profesiei de magistrat”, i-a transmis Nicușor Dan judecătorului Liviu Cârneciu de la Tribunalul Covasna care a vorbit despre faptul că ar putea aduce atingere profesiei de magistrat în general aspectele semnalate de Administrația Prezidențială.

Un magistrat pensionat prezent la discuții a ridicat problema numirilor politice în fruntea parchetelor. Acesta a susținut că este necesară eliminarea jocurilor politice din aceste proceduri și a afirmat că, în unele cazuri, se cunoștea dinainte cine va ocupa funcțiile de conducere.

El a atras atenția asupra existenței unor relații nepermise între magistrați și politicieni și a subliniat că astfel de practici afectează grav credibilitatea sistemului de justiție.